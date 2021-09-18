Новые подробности задержания подозреваемого в жестоком убийстве семьи и подрыве отдела полиции: Заминировал свой дом и прихватил много денег

Следственный комитет продолжается расследования уголовного дела, возбужденного по фактам убийства семьи фермера и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства. Жестокие преступления, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", совершены в Воронежской области 16 сентября.
Личность и местонахождение подозреваемого удалось оперативно вычислить. Это житель села Волчанское 54-летний Виктор Мирской (или Мирский). При задержании он оказал вооруженное сопротивление. Но был обезоружен сотрудниками ФСБ. В ходе проведения спецоперации подозреваемый был ранен в голову. После этого его доставили в больницу. Среди силовиков пострадавших нет. В поисках преступника были задействованы сотрудники ФСБ и Росгвардии, которые использовали в том числе и авиацию, а также работники Следственного комитета.
Сейчас в его доме проводится обыск, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Дом, где жил Виктор Мирской, был заминирован, взрывные устройства обезвредили сотрудники ФСБ.
Напомним, Виктора Мирского, подозреваемого в тройном убийстве и нападении на полицейский участок, поймали в нескольких десятках километров от его родного села. Заметили подозреваемого, когда он ехал на автомобиле по проселочной дороге. Операцию по задержанию решили провести в безлюдном месте. Мужчина попытался прорвать оцепление, для этого он открыл огонь и началась перестрелка, во время которой его по касательной ранили в голову.
При обыске "Нивы", на которой он скрылся, правоохранители изъяли патроны, гранаты и огнестрельное оружие. Всего изъято 13 видов оружия, а также достали охотничий нож из кармана штанов. Кроме того, у него с собой была крупная сумма денег. Правоохранители изъяли более 100 патронов к нарезному и гладкоствольному оружию, порядка десяти гранат, охотничьи карабины, оптический прицел, глушитель, дымовые шашки, противогаз, шлем и бронежилет.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", рано утром 16 сентября Виктор Мирской напал на отдел МВД в Лисках. Один полицейский получил легкие ранения. А несколькими часами ранее он же, по версии следствия, жестоко расправился с семьей фермеров, живших по соседству. Его жертвами стали женщина, ее 19-летний сын и пятилетний внук.
Мотивом преступления рассматривают бытовой конфликт подрывника с убитой семьей, который мог возникнуть из-за спора вокруг земельного участка для пастбища и скота.