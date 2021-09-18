Умерла посадившая Навального в колонию судья Наталья Репникова

Стало известно о смерти судьи Симоновского районного суда Москвы Натальи Репниковой. Именно она заменила условный срок блогеру Алексею Навальному на реальный. О причинах смерти не сообщается.
По официальной информации, Репникова стала судьей Симоновского райсуда в июле 2011 года. До этого она три года работала в мировом суде.
Наиболее громким процессом с участием Репниковой было разбирательство о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный, передает РБК. В 2018 году судья приговорила четырех фигурантов дела к срокам от 4,6 до восьми лет колонии. Обвинение запрашивало для них от 7 до 10 лет.
В феврале Репникова рассматривала ходатайство ФСИН о замене реальным условного срока Навальному по делу «Ив Роше». ФСИН аргументировала тем, что в течение 2020 года Навальный 7 раз без уважительной причины не пришел отмечаться в назначенные дни. Это посчитали уклонением от контроля, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Репникова приговорила Навального к 3,5 года колонии общего режима. Ему зачли 9 месяцев, проведенных под домашним арестом во время следствия. Осужденный проведет за решеткой два года и восемь месяцев. Он должен выйти на свободу в конце июля — начале августа 2023 года.