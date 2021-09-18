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Три человека сгорели в Volkswagen Polo после столкновения с фонарем в центре Новосибирска

3:10:389/18/2021Фото: ГИБДД по Новосибирску
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Смертельное ДТП произошло рано утром 18 сентября на проспекте Димитрова. Рядом с уничтоженным автомобилем лежат номера службы каршеринга.

Три человека сгорели в автомобиле в центре Новосибирска

ДТП с тремя погибшими произошло ранним утром 18 сентября в центре Новосибирска. Машина по неизвестной причине столкнулась со столбом уличного освещения и вспыхнула.

«Около 6:00 утра автомобиль Volkswagen Polo двигался по проспекту Димитрова, со стороны моста Димитрова в сторону Вокзальной магистрали, у дома 2 по улице Депутатская, совершил наезд на препятствие (световая опора), после чего произошло возгорание автомобиля», — сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирску в субботу.

В дорожно-транспортном происшествии погиб водитель и два пассажира. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

Личности погибших пока не установлены. Выясняют и обстоятельства смертельного ДТП.

"В данном ДТП погиб водитель и два его пассажира", - уточнили в ГИБДД.

На опубликованных Госавтоинспекцией фото видно, что рядом с уничтоженным автомобилем лежат номера службы каршеринга.

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