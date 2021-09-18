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Мусульманские посты до конца 2021 года: Даты и что следует соблюдать

4:00:099/18/2021Фото: pixabay.com
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Выполнение поста обеспечивает основу жизни мусульманина и сплетает его повседневную деятельность и убеждения в единую ткань религиозной преданности.

Ислам считает бессмысленным жить, не претворяя эту веру в жизнь и на практике

Мусульманские посты неразрывно связаны с мусульманскими праздниками. Выполнение поста обеспечивает основу жизни мусульманина и сплетает его повседневную деятельность и убеждения в единую ткань религиозной преданности.

Независимо от того, насколько искренне человек может верить, ислам считает бессмысленным жить, не претворяя эту веру в жизнь и на практике.

Все Исламские праздники до конц 2021 года:

27 сентября - Арбаин

Арбаин имама Хусейна (мир ему) - 20-й день Сафара по лунному календарю Хиджры и годовщина 40-го дня после битвы при Кербеле, когда Имам Хусейн (мир ему) и его спутники были убиты мученической смертью в День Ашуры (Мухаррам 10, 61 хиджры/10 октября 680 года).

3 октября - Ночь Хиджры

Хиджра дала свободу от страданий мусульманам в Мекке. Когда Пророк эмигрировал в Медину, тамошние мусульмане были косвенно спасены от дальнейших преследований со стороны мекканских язычников.

После Хиджры Пророк провозгласил в Конституции Медины, что мусульмане являются универсальным братством с уникальной идентичностью в вере и идеологии.

5 октября - День смерти пророка Мухаммеда

28 - й день исламского месяца Сафар - государственный праздник в Иране. Он посвящен двум важным событиям для мусульман-шиитов: смерти пророка Мухаммеда и мученической кончины имама Хасана.

6 октября - Страдания имама Али ар-Риды

в полном Абу аль-Хасан ибн Муса ибн - восьмой имам из Двенадцати шиитов, известный своим благочестием и ученостью. В 817 году халиф аль-Мамун, пытаясь устранить раскол между большинством суннитов и шиитами, назначил его своим преемником. Однако, согласно взглядам шиитов, когда Аль-Мамун увидел, что имам приобрел еще большую популярность, он решил исправить свою ошибку и отравил его. Имам был похоронен в храме имама Резы в городе Хорасан, который впоследствии получил название Мешхед, что означает "место мученичества"

19 октября - День рождения Пророка Мухаммеда

Мусульмане-сунниты празднуют День рождения Пророка Мухаммеда в 12-й день месяца Раби-аль-Аллаль, а мусульмане-шииты празднуют его 17-го числа того же месяца. Мухаммад-последний пророк, родившийся в Мекке. Термин Маулид используется в Египте и Судане для обозначения дней рождения Мухаммеда и местных суфийских святых. Всего насчитайте до 3000 дней со дня рождения суфийских святых.

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