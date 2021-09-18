Досрочную ревакцинацию от коронавируса рекомендует иммунолог. Кому положена вторая прививка раньше времени

Минздрав выпустил рекомендацию, по которой проводить повторную вакцинацию можно через полгода после введения первой прививки. Данные манипуляции следует проводить до тех пор, пока в стране не будет сформирован коллективный иммунитет.
О том, что случится, если будет пропущено время для ревакцинации и стоит ли делать прививку раньше, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков, возглавляющий компанию "Клиникал Экселанс Груп".
- С учетом тех данных, которые у нас имеются, никакой опасности в досрочной ревакцинации нет. Но и пользы большой тоже не будет, если ревакцинироваться через три-четыре месяца после полного курса вакцинации. На сегодняшний день шесть месяцев – разумный, рациональный срок. Но я не рекомендую тянуть больше семи месяцев, потому что есть риски: у значительного процента людей, примерно у трети, антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает, – объяснил он.
По словам специалиста, есть пациенты, которым необходимо сделать повторную прививку раньше указанного срока.
- Когда у человека есть отдельные выраженные иммунодефицитные состояния или когда человек глубоко пожилой, ревакцинация может понадобиться раньше. Это можно косвенно определить по отрицательному результату ИФА на соответствующие антитела, но это довольно редкие случаи, – уточнил Николай Крючков в интервью радио Sputnik.
Такие же показания даны для россиян, которые собираются покинуть страну до того, как пройдет шесть месяцев с момента введения прививки, а гражданину необходимо ревакцинироваться по показаниям здоровья. Данная рекомендация дается для людей, планирующих посетить страну, где пандемия в полном разгаре, но надо учитывать, что после введения препарата должно пройти не менее двух недель, иначе манипуляция станет бессмысленной.
Также Николай Крючков пояснил, что с течением времени для молодых здоровых людей ревакцинация будет необходима через каждые 8-9 месяцев, а для пожилых людей - через 4-5 месяцев. Пока такие рекомендации не даются, еще не проведены соответствующие исследования, - добавил иммунолог.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в бердских поликлиниках с августа без проблем можно ревакцинироваться от коронавируса тем, у кого подошел срок.