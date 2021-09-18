Из-за пожара в гостинице «Маринс парк Отель» эвакуировали более 500 человек в Новосибирске

Утром 18 сентября свыше 500 человек эвакуировали из гостиницы «Маринс парк Отель» на Вокзальной магистрали в Новосибирске, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области в субботу.
По информации чрезвычайного ведомства, сообщение о задымлении в кафе на первом этаже гостиницы поступило в 09:39.
Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия через три минуты.
«Установлено, что на первом этаже, где располагается помещение кафе, наблюдается незначительное задымление. Из 26-этажного здания гостиницы, в котором располагается кафе, администрацией эвакуированы более 500 человек», - уточнили в региональном управлении МЧС.
Сообщается, что пострадавших нет. Возгорание оперативно потушили. Причиной пожара, по предварительной версии, стало короткое замыкание в электрощитке.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в августе произошел пожар в цехе по производству обоев "Элизиум" в Бердске. горела вентиляционная камера, что грозило катастрофой.