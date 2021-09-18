Подросток расправился со своей семьей и собаками: Фото трупов выложил в сеть

В США 15-летний юноша расправился со всей своей семьей, и сообщил об этом в соцсетях.
В штате Техас произошло массовое убийство - сын убил своих родителей, 13-летнюю сестру и двух собак. Фотографии тел погибших Уильям Куинс Колберн выложил в соцсети, а позже расправился и с собой пишет KWTX.
Перед тем, как покончить жизнь самоубийством, Уильям Куинс Колберн отправил угрозы о продолжении череды насилия в стенах местной школы.
Полицейские увидели фотографии мертвых родственников школьника и поехали к месту происшествия. Поиски злоумышленника привели в парк для фургонов в Аранзасе, где молодой человек заперся в одном из них. Он отказался выполнить требования сотрудников полиции и выйти наружу. В скором времени находящиеся у фургона услышали громкий шум и звук падающего тела.
Полицейские вошли внутрь, подросток был уже мертв. В помещении находились также три тела членов его семьи и две убитые собаки.
В полиции выяснили, что убитыми были 63-летний Уильям Колберн-младший, 53-летняя Жанна Колберн и Эмма Колберн, которой исполнилось 13 лет.