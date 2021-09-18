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Пропавших в море людей на резиновых лодках ищут на Сахалине: К спасателям подключилась полиция

6:22:509/18/2021Фото: Wikimedia Commons
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Лодки без людей, выброшенные из воды, найдены на берегу в районе острова Гафовича.

Вертолет МЧС готовится вылететь на поиски мужчин

Двое мужчин в Сахалинской области вышли на лодках в море 15 сентября и не вернулись на берег. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы регионального МЧС.

- Сегодня из Южно-Сахалинска в Ногликский район выехала группа спасателей ПСО ГУ МЧС России по Сахалинской области, состоящая из 6 человек и 2 единиц техники. Спасатели окажут помощь сотрудникам районного отдела полиции в поисках пропавших людей, - сообщают на сайте ГУ МЧС по Сахалинской области.

Два человека вышли в Охотское море через залив Ныйский на двух резиновых лодках, до сих пор ничего неизвестно об их судьбе и местонахождении.

- На поиски пропавших в Ногликском районе людей... вылетел вертолёт, — сообщала пресс-служба.

Лодки без людей, выброшенные из воды, найдены на берегу в районе острова Гафовича. Поиски людей продолжаются с использованием техники.

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