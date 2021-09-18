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Сами расклеивают агитацию в "день тишины" кандидаты в депутаты Бердска: На всех нарушителей пожаловались в полицию

6:12:139/18/2021,Анастасия СолодковаФото: Скриншот
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Ранее передали в бердский отдел МВД заявление с информацией о возможном подкупе избирателей установкой новых скамеек во дворе. Не гнушаются беззаконием представители партий и самовыдвиженцы.

Кандидат Ченцов в первый день голосования собственноручно расклеивает агитки за себя
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Многочисленные жалобы поступают в горизбирком и отдел полиции Бердска на нарушение выборного законодательства в ходе голосования. Напомним, 17 сентября бердчане начали выбирать депутатов местного горсовета и в Госдуму. Страсти разгораются вокруг муниципальных выборов. Не утихают они и во второй день голосования, 18 сентября.

- В основном, жалуются кандидаты в депутаты на своих соперников по округам. Жалобы чаще всего касаются незаконной агитации в «день тишины». Например, на избирательном округе №3 пожаловались на расклейку агитационных материалов конкурентами. И это не единственный пример. Заявление о подкупе избирателей на этом округе передали в полицию, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» член ТИК с правом совещательного голоса Галина Лаптева.

Напомним, в подкупе избирателей новыми скамейками в Бердске заподозрила кандидата от «Единой России» член участковой избирательной комиссии. Анастасии Душиной стало известно от избирателей, что кандидат Дмитрий Князев утром в пятницу, в первый день голосования, устанавливает скамейки у дома №37 на ул. Попова.

Как отметила Душина в своей жалобе, Князев делает это на собственные деньги, а взамен «заставляет председателя ТСЖ агитировать в день голосования, когда это запрещено законом». Член УИК расценивает происходящее как подкуп избирателей, что влечет за собой административную ответственность по ст. 5.16 КоАП. Заявление направили начальнику отдела МВД по Бердску Игорю Иусу.

В течение всей пятницы и в полицию, и в ТИК поступали жалобы. В том числе на кандидата-самовыдвиженца по округу №25 Евгения Ченцова. Его уличили в расклейке листов в пользу себя. При этом, как стало понятно из видео, присланного в редакцию, кандидат сам ходит по округу в Микрорайоне и приклеивает у подъездов объявления «Наш дом голосует за Ченцова». Очевидцы написали заявление в полицию о нарушении выборного законодательства.

В сети появилось другое видео, на котором независимые кандидаты от коалиции в ночь на пятницу расклеивают листовки на домах бердского избирательного округа №7. При этом они заклеивали своими плакатами чужие агитационные материалы. И делали это собственноручно кандидаты в депутаты.

Напомним, еще накануне голосования предвыборную кампанию в Бердске назвали грязной. Не обошлось без скандала: были обнародованы два списка «нужных» кандидатов, которые должны победить на выборах. Последним заинтересовалась депутат Госдумы Вера Ганзя. Она обратилась к начальнику главка МВД по Новосибирской области генералу Кулькову с просьбой разобраться. Парламентарий предполагает, что на выборах в Бердске готовятся фальсификации и массовые подвозы избирателей для голосования.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за выборами на бердских избирательных участках наблюдает известная телеведущая Татьяна Лазарева.

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