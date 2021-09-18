В рубрику "Сообщи свою новость" написал Виталий:
- В ближайшие дни мы выберем тех, кому на Руси будет жить хорошо. С праздником, товарищи!)
От редакции:
В ходе трехдневного голосования - 17, 18 и 19 сентября 2021 года - в Бердске выбирают как депутатов Госдумы, так и новый состав бердского горсовета. В местный представительный орган власти баллотируются 178 кандидатов. Они борются за 27 депутатских мандатов. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. Итоги выборов начнут подводить вечером 19 сентября. А официально огласят только черед сутки.