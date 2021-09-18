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В ближайшие дни мы выберем тех, кому на Руси будет жить хорошо: С праздником!

6:41:369/18/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В ходе трехдневного голосования - 17, 18 и 19 сентября 2021 года - в Бердске выбирают как депутатов Госдумы, так и новый состав бердского горсовета.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Виталий:

Выборы в Бердске проходит три дня. Итоги подведут в ночь на 20 сентября

- В ближайшие дни мы выберем тех, кому на Руси будет жить хорошо. С праздником, товарищи!)

От редакции:

В ходе трехдневного голосования - 17, 18 и 19 сентября 2021 года - в Бердске выбирают как депутатов Госдумы, так и новый состав бердского горсовета. В местный представительный орган власти баллотируются 178 кандидатов. Они борются за 27 депутатских мандатов. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. Итоги выборов начнут подводить вечером 19 сентября. А официально огласят только черед сутки.

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