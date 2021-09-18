Пожилая туристка из России умерла во время отдыха на Кипре

На Кипре скончалась гражданка России, которая выходила из воды после купания.
81-летняя пенсионерка отдыхала на пляже около Ларнаки утром 17 сентября и скончалась, об этом сообщили в издании In-Cyprus со ссылкой на местную полицию.
После того, как туристка вышла из воды на берег ей внезапно стало плохо и она потеряла сознание. На помощь пенсионерке поспешили очевидцы, спасатели, а позже и прибывшие на место медики, однако реанимировать россиянку не удалось — она умерла, не приходя в сознание, несмотря на то, что был использован дефибриллятор.
После того, как тело женщины проверят судмедэксперты, они смогут рассказать, что могло стать причиной смерти пожилой российской туристки.