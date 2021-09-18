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Пожилая туристка из России умерла во время отдыха на Кипре

7:35:059/18/2021Фото: Pxfuel
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Смерть наступила после того, как она вышла из воды. Потеряв сознание, 81-летняя пенсионерка не пришла больше в себя.

Пляж близ Ларнаки стал местом смерти для россиянки, приехавшей на отдых

На Кипре скончалась гражданка России, которая выходила из воды после купания.

81-летняя пенсионерка отдыхала на пляже около Ларнаки утром 17 сентября и скончалась, об этом сообщили в издании In-Cyprus со ссылкой на местную полицию.

После того, как туристка вышла из воды на берег ей внезапно стало плохо и она потеряла сознание. На помощь пенсионерке поспешили очевидцы, спасатели, а позже и прибывшие на место медики, однако реанимировать россиянку не удалось — она умерла, не приходя в сознание, несмотря на то, что был использован дефибриллятор.

После того, как тело женщины проверят судмедэксперты, они смогут рассказать, что могло стать причиной смерти пожилой российской туристки.

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