Скончались сразу 8 пенсионеров с коронавирусом за сутки на 18 сентября в Новосибирской области: Выявили 170 новых зараженных

Новые данные по коронавирусу в Новосибирской области обнародовал региональный оперативный штаб в субботу.
За прошедшие сутки на 18 сентября в регионе выявили 170 новых случаев заболевания коронавирусом. В тот же период 102 пациента выздоровели и 8 человек умерли.
«Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 65 лет, 73 года и женщины в возрасте 60 лет, 65 лет, 79 лет, 80 лет, 85 лет, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 847 человек», – сообщили в оперштабе.
На субботу в ковидных госпиталях лежат 1 692 пациента, в том числе 37 детей, с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В отделениях реанимации сейчас находятся 142 человека. 26 тяжелых больных подключены к аппарату ИВЛ.
Всего с начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 61 534 случая коронавируса, в том числе у 4 894 детей.
49 413 пациентов полностью выздоровели и выписаны.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске на 18 сентября зарегистрировано 2434 заболевших ковидом за все время пандемии. Это с учетом пяти новых случаев, выявленных за минувшие сутки.