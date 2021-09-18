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Скончались сразу 8 пенсионеров с коронавирусом за сутки на 18 сентября в Новосибирской области: Выявили 170 новых зараженных

7:13:449/18/2021Фото: Nso.ru
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На субботу в ковидных госпиталях лежат 1 692 пациента, в том числе 37 детей, с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В отделениях реанимации сейчас находятся 142 человека. 26 тяжелых больных подключены к аппарату ИВЛ.

Сразу восемь пенсионеров скончались от COVID-19 в Новосибирской области
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Новые данные по коронавирусу в Новосибирской области обнародовал региональный оперативный штаб в субботу.

За прошедшие сутки на 18 сентября в регионе выявили 170 новых случаев заболевания коронавирусом. В тот же период 102 пациента выздоровели и 8 человек умерли.

«Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 65 лет, 73 года и женщины в возрасте 60 лет, 65 лет, 79 лет, 80 лет, 85 лет, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 847 человек», – сообщили в оперштабе.

На субботу в ковидных госпиталях лежат 1 692 пациента, в том числе 37 детей, с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В отделениях реанимации сейчас находятся 142 человека. 26 тяжелых больных подключены к аппарату ИВЛ.

Всего с начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 61 534 случая коронавируса, в том числе у 4 894 детей.

49 413 пациентов полностью выздоровели и выписаны.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске на 18 сентября зарегистрировано 2434 заболевших ковидом за все время пандемии. Это с учетом пяти новых случаев, выявленных за минувшие сутки.

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