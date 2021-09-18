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Трупы матери и ее 8-летней дочери нашли под Новосибирском: В убийстве подозревают сожителя

7:49:409/18/2021Фото: СКР
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Подозреваемого в двойном убийстве 57-летнего мужчину задержали в Чановском районе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ

В Новосибирской области задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее малолетнего ребенка, сообщили 18 сентября в региональном управлении Следственного комитета.

Тела 47-летней женщины и ее 8-летней дочери с признаками насильственной смерти обнаружили 17 сентября в жилом доме в Чановском районе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Следователи районного СК, следователи-криминалисты и сотрудники полиции немедленно приступили к расследованию. По делу назначены судебно-медицинские экспертизы, уточнили в ведомстве.

-Сегодня благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 57-летний бывший сожитель женщины, - рассказали в субботу подробности в региональном управлении СКР.

Сейчас следователь собирает доказательную базу по делу, устанавливает причины и условия произошедшей трагедии.

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