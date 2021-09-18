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"Текут глаза от ужаса": Телеведущая Татьяна Лазарева наблюдает за дорогами и выборами 17-19 сентября в Бердске

8:09:069/18/2021Фото: facebook.com
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Она предрекла подкуп голосов и подвоз избирателей. "Мне кажется, что у нас нечестные выборы. Если бы они были честными, то не было бы необходимости за ними наблюдать".

Телеведущая Татьяна Лазарева в Бердске: «Никто не верит в честность выборов»
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Работающая на выборах в Бердске телеведущая Татьяна Лазарева предрекла возможные фальсификации. По ее мнению, никто не верит в честность выборов, а от нахождения в Бердске «глаза текут от ужаса», передает Тайга.инфо.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Татьяна Лазарева собирается наблюдать за прохождением выборов на бердских избирательных участках все три для голосования.

О работе на выборах в Бердске
Я начала задумываться о визите в Бердск после звонка правозащитника Льва Пономарева, который попросил меня, как публичного человека, осветить вопрос наблюдения за выборами. Раньше было видеонаблюдение и в наблюдателях не было особой нужды.

А сейчас вопрос о присутствии людей на участках встал в полный рост. И стало необходимо вносить этот вопрос в публичное поле. Я решила, что лучший способ призвать кого-то стать наблюдателем — это не говорить им, а пойти самой, делать все на своем примере.

В Бердске у меня осталось много друзей, да и на глаза попалась история с Дашей Артамоновой, которой прислали траурный венок. Ужасно, я бы убила нахрен. Меня эта история зацепила и я решила узнать, что тут происходит. Оказалось, что политическая жизнь кипит. Так, слово за слово, решила ехать.

О наблюдателях и фальсификациях
Почему школа наблюдателей в России самая крепкая во всем мире? Потому что здесь нужно всегда готовиться к чему-то новому. Каждый раз на выборах используются разные схемы. В этом году я примерно представляю себе возможные фальсификации. Подвозы, скупку голосов. Мы понимаем, что они будут. Нужна явка. Если ее не будет, то выборы будут нелегитимными. Это нужно нашей стране, чтобы всем остальным показать, что у нас все по честному. Вот настолько важная явка. Стало очевидно, что им не хватит голосов, чтобы доказать, что это кому-то нужно.

Нужно быть начеку. Вчера объехали 17 участков, там все было чинно-благородно. Члены УИКов смотрели в глаза и говорили, что они за честные выборы. Я там не услышала никакого вранья, либо они очень хорошие актеры. Все говорят, что «мы тоже за честные выборы». Но вечером я прислушалась к ребятам, и решили, что есть какой-то другой способ фальсификации. Машины или подкуп голосов. Каждый раз это меняется. Кроме того, я вижу, что планомерно уничтожаются независимые СМИ перед выборами, и это наводит на мысли, что кто-то не хочет, чтобы эти выборы были прозрачными.

Мне кажется, что у нас нечестные выборы. Если бы они были честными, то не было бы необходимости за ними наблюдать.

О Бердске
Просто сердце разрывается. Я не понимаю, как люди живут в таком и такое терпят. Я много езжу и знаю, как это, когда местная власть заботится о людях, которые живут в городе. По дороге проехать в принципе вообще нельзя. Я таких дорог не видела и не понимаю, что это. Так нельзя, так люди жить не должны. Я вижу, как живут люди в других тоже не самых больших городах. И в Испании (Лазарева жила там последние 4 года — прим. Тайги. инфо) дофига проблем. Но я вижу, как в моей деревне высаживают цветочки и чистят улицы. Там понимают, что их жизнь важна. А здесь мы живем как собаки какие-то. Неважно, по какой дороге ты ходишь, неважно, что у тебя под окнами. У меня глаза текут от ужаса. Я хочу закрыть глаза и не смотреть на это.

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