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Суд отказал расчленившему аспирантку в Петербурге историку Соколову в предоставлении общественного защитника

8:55:419/18/2021Фото: Росбалт
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Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении своей возлюбленной, ходатайствовал о предоставлении ему защитника Екатерины Красовской, которая должна была "донести суду всю правду".

Историк Олег Соколов со своей жертвой, которую он убьет, а тело выбросит в реку по частям

Городской суд Санкт-Петербурга отклонил ходатайство Олега Соколова о предоставлении ему общественного защитника. Историк-расчленитель просил, чтобы Екатерина Красовская представляла его интересы и донесла до суда правдивую информацию, в числе которой заявления общественности и родственников.

- Отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку доводы не свидетельствуют о законности предоставления общественного защитника, — о решении судьи стало известно из сообщения РИА Новости.

По мнению судьи, в деле Соколова уже работают два профессиональных адвоката. По словам обвинителей, оснований для удовлетворения ходатайства историка-расчленителя  нет.

16 сентября на том же заседании судья отказала осужденному на 12,5 лет заключения Олегу Соколову в проведении новой психиатрической экспертизы. Против нее выступила представитель стороны потерпевших Александра Башкеева.

25 декабря 2020 года Олег Соколов был признан виновным в убийстве любовницы и в незаконном хранении оружия, из которого были произведены выстрелы, убившие девушку. Как стало известно из материалов суда и следствия, преступление было совершено из ревности, Соколов выстрелил в голову Ещенко четыре раза, а после, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело на кухне при помощи ножа и топора. Останки девушки были выброшены в Мойку по частям.

При попытке утопления рюкзака с отрезанными руками Соколов был задержан силовиками 9 ноября 2019 года.

После того, как его задержали, историк признался, что собирался покончить с собой в костюме Наполеона в Петропавловской крепости.

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