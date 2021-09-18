Суд отказал расчленившему аспирантку в Петербурге историку Соколову в предоставлении общественного защитника

Городской суд Санкт-Петербурга отклонил ходатайство Олега Соколова о предоставлении ему общественного защитника. Историк-расчленитель просил, чтобы Екатерина Красовская представляла его интересы и донесла до суда правдивую информацию, в числе которой заявления общественности и родственников.
- Отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку доводы не свидетельствуют о законности предоставления общественного защитника, — о решении судьи стало известно из сообщения РИА Новости.
По мнению судьи, в деле Соколова уже работают два профессиональных адвоката. По словам обвинителей, оснований для удовлетворения ходатайства историка-расчленителя нет.
16 сентября на том же заседании судья отказала осужденному на 12,5 лет заключения Олегу Соколову в проведении новой психиатрической экспертизы. Против нее выступила представитель стороны потерпевших Александра Башкеева.
25 декабря 2020 года Олег Соколов был признан виновным в убийстве любовницы и в незаконном хранении оружия, из которого были произведены выстрелы, убившие девушку. Как стало известно из материалов суда и следствия, преступление было совершено из ревности, Соколов выстрелил в голову Ещенко четыре раза, а после, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело на кухне при помощи ножа и топора. Останки девушки были выброшены в Мойку по частям.
При попытке утопления рюкзака с отрезанными руками Соколов был задержан силовиками 9 ноября 2019 года.
После того, как его задержали, историк признался, что собирался покончить с собой в костюме Наполеона в Петропавловской крепости.