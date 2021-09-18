«Блин, 50 лет!»: Анна Нетребко без макияжа в постели восхитила поклонников

Оперная певица Анна Нетребко не побоялась показаться поклонникам в натуральном - виде без макияжа в постели перед сном. Дива сняла видео, на котором обратилась к пользователям с сообщением о том, что ей исполнилось 50 лет. Видео опубликовано в Instagram, на нем Анна рассуждает о том, как проведет следующий день в Москве.
- Ну что, ребята! Мне, блин, 50 лет! Что будем делать теперь? Ничего. Ложиться спать. Завтра у меня большой-большой концерт в Москве. Буду принимать поздравления, наверное. Всем спокойной ночи! — сказала певица.
Незадолго до своего юбилея Анна Нетребко сходила в гости к Ивану Урганту на программу "Вечерний Ургант" и отметила, что не любит свой день рождения, хотя подарки и поздравления принимает с удовольствием.
По словам артистки сцены, она стала замечать изменения в состоянии своего здоровья после перенесенного коронавируса. Также она отметила, что у нее, вероятно, начинается деменция - певица стала замечать, что забывает слова во время выступлений.