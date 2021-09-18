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Скупщиков голосов для выборов выявили в Бердске: Полиция ищет Nissan Almera с иркутскими номерами и ВАЗ-2109

9:12:289/18/2021
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Кандидаты в депутаты бердского горсовета пожаловались в отдел МВД на людей, предлагающих деньги за голосование на местных выборах 18 сентября.

На всех избирательных участках во время выборов дежурят сотрудники полиции
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Полиция разыскивает в Бердске два автомобиля. Предполагают, что находящиеся в них занимаются скупкой голосов избирателей для проходящих в эти дни выборов.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» кандидаты в депутаты бердского горсовета, разъезжающие на по городу Nissan Almera с иркутскими номерами и ВАЗ-2109 «предлагают деньги в обмен на голоса». Заметившие нарушителей обратились в городской отдел МВД.

Автомобили были замечены 18 сентября, во второй день голосования, вблизи избирательных участков в Микрорайоне.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», ориентировку на названные машины передали всем нарядам полиции. При обнаружении транспорта, водителей задержат и доставят в дежурную часть горотдела МВД.

Напомним, что ранее в Бердске сообщали о других нарушениях — незаконной расклейке агитационных плакатов и возможном подкупе избирателей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на кандидата по округу №25 Евгения Ченцова в пятницу поступила жалоба в полицию. Его уличили в расклейке листов в пользу себя. При этом, как стало понятно из видео, присланного в редакцию, кандидат сам ходил по округу в Микрорайоне и приклеивал у подъездов объявления «Наш дом голосует за Ченцова». Это происходило в первый день голосования, 17 сентября, когда предвыборная агитация запрещена.

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