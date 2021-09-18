Скупщиков голосов для выборов выявили в Бердске: Полиция ищет Nissan Almera с иркутскими номерами и ВАЗ-2109

Полиция разыскивает в Бердске два автомобиля. Предполагают, что находящиеся в них занимаются скупкой голосов избирателей для проходящих в эти дни выборов.
Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» кандидаты в депутаты бердского горсовета, разъезжающие на по городу Nissan Almera с иркутскими номерами и ВАЗ-2109 «предлагают деньги в обмен на голоса». Заметившие нарушителей обратились в городской отдел МВД.
Автомобили были замечены 18 сентября, во второй день голосования, вблизи избирательных участков в Микрорайоне.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», ориентировку на названные машины передали всем нарядам полиции. При обнаружении транспорта, водителей задержат и доставят в дежурную часть горотдела МВД.
Напомним, что ранее в Бердске сообщали о других нарушениях — незаконной расклейке агитационных плакатов и возможном подкупе избирателей.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на кандидата по округу №25 Евгения Ченцова в пятницу поступила жалоба в полицию. Его уличили в расклейке листов в пользу себя. При этом, как стало понятно из видео, присланного в редакцию, кандидат сам ходил по округу в Микрорайоне и приклеивал у подъездов объявления «Наш дом голосует за Ченцова». Это происходило в первый день голосования, 17 сентября, когда предвыборная агитация запрещена.