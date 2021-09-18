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Впервые с 22 августа в России выявили более 20 тыс. зараженных коронавирусом за сутки на 18 сентября

9:32:059/18/2021
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В стране подтверждено 20,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, в Москве выявили суточный максимум с августа. За сутки в России скончались 799 человек.

В стране подтверждено 20,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 20 329 новых случаев коронавируса, сообщил в субботу федеральный оперативный штаб. Таким образом, число новых заражений впервые с 22 августа превысило 20 тыс. Всего в стране на 18 сентября зарегистрировано 7,254 млн случаев инфицирования.

Больше всего заразились в Москве - 2746 человек. Это максимальное количество с начала августа. На втором месте — Санкт-Петербург с 1791 случаем. В Подмосковье выявили 915 заболевших COVID-19 за сутки - это третье место.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 час в Новосибирской области зарегистрировано 170 новых заболевших, скончались 8 человек.

За сутки на субботу от коронавируса в России умерли 799 человек с подтвержденным ковидом. За весь период пандемии скончались 197 425 человек.

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