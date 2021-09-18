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Первые 10 квартир разыграли в Москве среди участников онлайн-голосования на выборах в Госдуму

10:45:239/18/2021Фото: PxHere
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Среди призов также 50 автомобилей. Розыгрыш среди москвичей проведут также 19 и 20 сентября.

Ключи от квартир получили первые онлайн-проголосовавшие на выборах в Москве

В Москве стали известны десять человек, которые получили по квартире после того, как приняли участие в электронном голосовании. Данный розыгрыш ценных призов проводился по акции «ВыбираемВместе» конкурса «Миллион призов» на телеканале «Москва 24». Каждый из победителей получил по однокомнатной квартире.

Также 18 сентября станут известны имена обладателей 50 автомобилей и других призов. В розыгрыше смогли принять участие те жители Москвы, которые проголосовали в пятницу, 17 сентября, до 8 часов вечера электронным голосованием. Всего участников было 1,1 миллиона человек.

Следующий розыгрыш будет проведен 19 и 20 сентября среди тех, кто дистанционно проголосовал 18 и 19 сентября. Алексей Венедиктов заявил, что в настоящее время уже две трети записавшихся на голосование в онлайн-формате сделали свой выбор.

Всего на дистанционное голосование записывались 2,14 миллиона человек, с выбором уже определились 1,38 миллиона.

С 17 по 19 сентября проводятся выборы в Государственную думу. По результатам голосования 225 человек попадут в нижнюю палату парламента по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.

Дистанционное голосование организовано в Москве и еще шести российских регионах. Новосибирская область в их число не входит.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент РФ Владимир Путин тоже проголосовал онлайн, хотя не имеет мобильного телефона.

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