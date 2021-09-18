Принуждение к голосованию: ЦИК зафиксировал 137 таких случаев на выборах в Госдуму 17-19 сентября

В Центризбирком уже поступило 137 обращений граждан, которых принуждали к голосованию. Данные обращения поступили из 45 субъектов России. По словам главы ЦИК, все факты направлены для рассмотрения в соответствующие инстанции.
- По данному вопросу в ЦИК поступило на сей момент 137 обращений из 45 субъектов РФ. В 32 обращениях из этих 137 избиратели сообщают о принуждении к дистанционному электронному голосованию. 16 обращений содержат сведения о принуждении к голосованию за определенного кандидата, - проинформировала она в ходе брифинга в информационном центре ЦИК.
Памфилова заявила, что рассмотрением жалоб россиян будут заниматься в прокуратуре и СК. Также руководители субъектов, откуда пришли жалобы будут рассматривать данные обращения.
По словам Памфиловой, в этом году с момента старта выборов в ЦИК поступило 6 137 обращений от граждан и других участников процесса.
- За аналогичный период в 2016 году их было в два раза меньше - 3 173", - отметила она.
В основном люди пишут по вопросам выборов в ГД — более 5 тысяч обращений.
- В основном это вопросы справочные. Люди просят объяснить целый ряд аспектов, - пояснила Памфилова.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о том, как голосовать при принуждении, чтобы работодатель вас не уволил.