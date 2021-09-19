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Михайлово чудо: 19 сентября категорически нельзя работать и как охранник ворот рая возьмет вас под защиту. Важное дело

1:00:409/19/2021Фото: pixabay.com
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В народе праздник называют Михайлово Чудо и соблюдают все традиции этого дня.

Старик на этом месте построил храм в честь Архистратига Михаила

19 сентября 2021 года во всех православных храмах вспоминается чудо, которое совершил Архангел Михаил в недалеко от Иераполиса, во Фригии, в месте под названием Хоны (`погружение"), и в этом месте был источник чудодейственной воды.

Жил там же один язычник, у которого случилась беда: его дочь сильно заболела и онемела. Старик долго печалился по этому поводу, пока к нему ночью не пришло видение. В этом видении был Архангел Михаил, который указал мужчине на источник и его целебные свойства. Он сказал, чтобы мужчина напоил водой из источника свою больную дочь.

Проснувшись, мужчина сразу исполнил указание Архангела. И был сильно удивлен и благодарен - когда его совет сбылся. Тогда старик на этом месте построил храм в честь Архистратига Михаила прямо на святом источнике. К нему со всех сторон приходили люди, молились, обращались в христианство и выздоравливали от разных болезней.

В народе этот день называют Михайлово чудо. Традиционно на праздник нельзя:

шить, вязать, резать, убираться дома и на огороде.

Не следует делать покупки, выкидывать остатки еды, собирать ягоды, конфликтовать и скандалить.

Соблюдая все запреты и молясь Михаилу Архангелу, можно не бояться многих плохих вещей, в том числе разной нечистой силы.

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