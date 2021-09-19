Чудо Архистратига Михаила: как правильно прожить день 19 сентября по церковным законам и какую мощную молитву обязательно прочесть. Текст молитвы

В день Чуда Архангела Михаила в церквях вспоминают чудо, которое он совершил в Хоне, недалеко от Колоссов во Фригии. Он иссушил воды реки, которую неверные выпустили против Храма, установленного в честь него. Большая базилика архангела в Шоне, украшенная мозаикой, была центром паломничества и больших торговых ярмарок. Архангел Михаил совершил бесчисленные исцеления в этом месте.
В этой церкви служил сторожем праведный Архипп в течение шестидесяти. Своей проповедью и примером святости жизни он привел многих язычников к христианской вере. С общей злобой того времени по отношению к верующим в Христа, и особенно против Архиппа, язычники думали разрушить церковь, чтобы помешать людям прийти в это священное место, и в то же время убить Архиппа.
Для этого язычники сделали слияние рек Ликокаперос и Куфос и направили их объединенный поток против церкви. Святой Архипп начал молиться главнокомандующему Михаилу, чтобы тот защитил его от опасности. Архистратиг, услышав молитву, появился в храме и ударом своего посоха сделал широкую расщелину в скале, приказав стремительным водам ворваться в нее. Храм остался невредимым. Увидев такое великое чудо, язычники в страхе разбежались. Архипп и христиане, которые собрались в церкви прославили Господа и Архангела Михаила.
На Руси праздник назвали Михайлово чудо. На праздник многие христиане придерживаются всех обычаев и запретов, помогающих провести день правильно. Поскольку это строгое торжество, в этот день нельзя нарушать церковные запреты. Так, 19 сентября запрещено работать, женщинам нельзя заниматься домашними делами: шить, стирать или убирать. Обязательно нужно помолиться Архангелу Михаилу, сделав это дома или посетив утреннюю службу в храме.