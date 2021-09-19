Можно ли убираться дома, работать и ходить на кладбище 20 сентября в Предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы?

В городе Назарете жила праведная и благочестивые Иоакима и Анна, которые очень долго были бездетными и очень печалились об этом. Однажды в один из великих праздников, Иоаким принес в Иерусалимский храм дары для Господа, но священник отказался принять их, из-за того, что Иоаким был бездетен, а дети в то время считались благословением от Бога.
Но, однажды к Иоакиму и его жене пришел ангел и рассказал, что у них родится на свет дочь Мария и что благодаря ей в мир придет спасение. Так и случилось. Ровно через 9 месяцев на свет появилась чистая и благословенная девочка. А как только ей исполнилось три года, то Марию отправили на служение в монастырь.
В православной России этот праздник особо почитается верующими. Он вбирает в себя много традиций и обычаев, которые формировались на протяжении веков.
В этот день принято посещать храмы, и совершать богослужения. Как символу чуда исцеления от бесплодия, в эти дни молятся о даровании детей, прося Пресвятую Богородицу ниспослать ребенка. Так же стараются причащаться и исповедоваться. Женщины с утра умывались на реке, чтобы сохранить красоту до старости.
Также, традиционно, в праздник запрещается работать, ходить на кладбище и убираться дома. Хотя, в церкви говорят, что это не строгий запрет, и, если у вас есть неотложные дела, то вы можете спокойно их выполнить.