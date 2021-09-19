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Главные запреты в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября 2021 года

6:00:039/19/2021Фото: pixabay.com
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Также на Рождество Богородицы существует ряд строгих запретов, которые необходимо соблюдать, чтобы не нагрешить.

Многие христиане чтят торжественное событие, посещая храм или оставаясь и молясь дома

21 сентября отмечается Рождество Божией Матери. Женщины, которая была избрана, чтобы родить Воплощенного Бога, выносить Бога в своем чреве, кормить Его грудью, воспитывать Его с детства, учить Его. Женщина, которая была избрана для этой привилегии, была невероятно важной частью Божьего плана.

История Ее рождения - не менее интересна. Родители Девы Марии почти потеряли надежду, когда узнали, что у них родится дочь. Иоаким и Анна были праведными христианами и долго молили Бога, чтобы подарил им ребенка. И Господь услышал их молитвы, послав к праведникам ангела, который рассказал, что у них родится дочь Мария - помощница в спасении людей.

Сегодня этот день - один из главных церковных праздников, который соблюдается по всем церковным законам. Многие христиане чтят торжественное событие, посещая храм или оставаясь и молясь дома. Принято в праздник накрывать стол, собираться всей семьей и отмечать его тихо и мирно в семейном кругу.

Также на Рождество Богородицы существует ряд строгих запретов, которые необходимо соблюдать, чтобы не нагрешить.

21 сентября необходимо избегать любых ссор или споров со своими близкими. Это может спровоцировать неблагополучие. Кроме того, не стоит отказывать людям в помощи. Если оставить ближнего своего без поддержки, можно остаться в беде одному в будущем.
Также в Рождество Божией Матери не стоит заниматься уборкой - лучше перенести ее на другой день. С мусором есть риск вымести и счастье.
Отдельный запрет касается женщин. Им крайне важно не брать острых предметов: ножниц, ножей и игл.

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