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19.09
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Для оружейников офигенские открытки в праздник 19 сентября

2:15:589/19/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День оружейника в России — профессиональный праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса России

День оружейника

Оружейник первоклассный,
Пусть твой множится талант,
И изделий много разных
Сотворить ты будешь рад!

И, конечно, крупным спросом
Будет пользоваться труд,
И к финансовому росту
Приведёт тебя маршрут!

***

У тебя талант огромный,
Ты в оружии знаток,
Дуло выпилишь проворно,
Установишь вмиг курок.

Оружейник первоклассный,
Будь всегда на высоте,
От заказов ежечасных
Чтоб доход в разы взлетел.

Пусть твоё искусство ценят,
Восхищаются всегда,
Чтоб свой опыт, непременно,
Ты потомкам передал!

День оружейника

Тебе известен толк в оружие, За ним следить — почетный долг. Ты пистолеты или ружья, Собрать за три секунды б смог.

Но труд твой мирный и спокойный,
Хоть и у опасной запаса,
В том чтоб надежно сохранить,
Весь комплект боеприпасов.

***

В осенний день под листопад
Пришел к нам праздник «пострелять»,
День оружейника сегодня,
Друзья, давайте отмечать.

И пусть порой любой
Над всей землей, само собой,
Мирное небо над головой
Будет вам путеводной звездой.

Источник: pozdravok.ru

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