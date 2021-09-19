Для оружейников офигенские открытки в праздник 19 сентября

Оружейник первоклассный,
Пусть твой множится талант,
И изделий много разных
Сотворить ты будешь рад!
И, конечно, крупным спросом
Будет пользоваться труд,
И к финансовому росту
Приведёт тебя маршрут!
***
У тебя талант огромный,
Ты в оружии знаток,
Дуло выпилишь проворно,
Установишь вмиг курок.
Оружейник первоклассный,
Будь всегда на высоте,
От заказов ежечасных
Чтоб доход в разы взлетел.
Пусть твоё искусство ценят,
Восхищаются всегда,
Чтоб свой опыт, непременно,
Ты потомкам передал!
Тебе известен толк в оружие, За ним следить — почетный долг. Ты пистолеты или ружья, Собрать за три секунды б смог.
Но труд твой мирный и спокойный,
Хоть и у опасной запаса,
В том чтоб надежно сохранить,
Весь комплект боеприпасов.
***
В осенний день под листопад
Пришел к нам праздник «пострелять»,
День оружейника сегодня,
Друзья, давайте отмечать.
И пусть порой любой
Над всей землей, само собой,
Мирное небо над головой
Будет вам путеводной звездой.
Источник: pozdravok.ru