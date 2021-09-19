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19 сентября - День женской дружбы: Бесподобные и сногсшибательные открытки для любимых подруг

2:45:109/19/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День женской дружбы — это возможность вспомнить былое и поблагодарить своих подруг за то, что они всегда были и есть рядом независимо от ситуации.

День женской дружбы

С Днем дружбы, милая подруга,
Тебя сердечно поздравляю,
Беречь тепло и понимание
Меж нами я всегда желаю.

Ты мне опора и поддержка,
Ты мне, как славная сестра,
Тебе желаю позитива,
Большого счастья и тепла.

Пускай сбываются желания,
Везет тебе пускай во всем,
А я всегда, подружка, рядом,
Помочь могу своим плечом.

***

День дружбы — праздник всей планеты!
И так как я с тобой дружу,
То для тебя, подружки верной,
Я в этот день стихи сложу!

Скажу тебе: живи без грусти!
Лови лишь радость тут и там,
Открой своё сердечко чувствам,
А душу — счастью и мечтам!

День женской дружбы

Как хорошо, что праздник есть И я могу тебя поздравить. В нем уважение и честь, Он призван, чтобы дружбу славить.

Скажу спасибо я тебе,
За дружбу верную, что рядом.
За то, что ты в моей судьбе.
В дожди, ненастья, снегопады.

И за плечо, за вечера
И за душевные беседы.
Всё было будто бы вчера.
Прошли мы вместе счастье, бЕды.

Пусть будет синим небосвод,
Судьба безоблачной, беспечной.
Пускай тебе во всём везёт
И дружба будет бесконечной.

***

Наступил отличный день,
И сказать тебе не лень,
Что подруга мне навеки,
Лучший в мире человек ты!

На войну — с тобой не страшно,
Ты отважна и бесстрашна,
И секреты сохранять
Можешь только ты на пять.

Будь такою же сестрой,
И подругой мне большой,
Счастья искреннего много,
Триумфальной лишь дороги!


Источник: pozdravok.ru

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