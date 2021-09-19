19 сентября - День женской дружбы: Бесподобные и сногсшибательные открытки для любимых подруг

С Днем дружбы, милая подруга,
Тебя сердечно поздравляю,
Беречь тепло и понимание
Меж нами я всегда желаю.
Ты мне опора и поддержка,
Ты мне, как славная сестра,
Тебе желаю позитива,
Большого счастья и тепла.
Пускай сбываются желания,
Везет тебе пускай во всем,
А я всегда, подружка, рядом,
Помочь могу своим плечом.
***
День дружбы — праздник всей планеты!
И так как я с тобой дружу,
То для тебя, подружки верной,
Я в этот день стихи сложу!
Скажу тебе: живи без грусти!
Лови лишь радость тут и там,
Открой своё сердечко чувствам,
А душу — счастью и мечтам!
Как хорошо, что праздник есть И я могу тебя поздравить. В нем уважение и честь, Он призван, чтобы дружбу славить.
Скажу спасибо я тебе,
За дружбу верную, что рядом.
За то, что ты в моей судьбе.
В дожди, ненастья, снегопады.
И за плечо, за вечера
И за душевные беседы.
Всё было будто бы вчера.
Прошли мы вместе счастье, бЕды.
Пусть будет синим небосвод,
Судьба безоблачной, беспечной.
Пускай тебе во всём везёт
И дружба будет бесконечной.
***
Наступил отличный день,
И сказать тебе не лень,
Что подруга мне навеки,
Лучший в мире человек ты!
На войну — с тобой не страшно,
Ты отважна и бесстрашна,
И секреты сохранять
Можешь только ты на пять.
Будь такою же сестрой,
И подругой мне большой,
Счастья искреннего много,
Триумфальной лишь дороги!
Источник: pozdravok.ru