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Что говорят на Суккот? Дата праздника кущей в 2021 года

9:00:339/19/2021Фото: pixabay.com
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Этот праздник служит еще одним напоминанием о том, что Бог вывел израильтян из Египта, но главным образом о том, что Бог сделал так, что израильтяне жили в шалашах в течение 40 лет, пока блуждали в пустыне.

Суккот празднует сбор урожая и отмечает память о чудесной защите, предоставленной Богом детям Израиля, когда они покинули Египет

Суккот – один из самых главных праздников иудаизма, называемый также «праздник кущей». Кущи означают шалаши из веток, где евреям придется встретить торжество праздничной недели.

Суккот отмечается в 21-й день Тишрея, седьмого месяца еврейского календаря. Это всего лишь плавающий праздник по григорианскому календарю.
В 2021 году этот праздник выпадает на 21 сентября. Весь праздничный период евреи будут проводить в построенных убежищах семь дней. Там они будут молиться, трапезничать, а также ночевать. Считается, что самых праведных из евреев могут навестить пророки.

Стоит отметить, Суккот - это недельный еврейский праздник, который наступает через пять дней после Судного дня. Суккот празднует сбор урожая и отмечает память о чудесной защите, предоставленной Богом детям Израиля, когда они покинули Египет.

Этот праздник служит еще одним напоминанием о том, что Бог вывел израильтян из Египта, но главным образом о том, что Бог сделал так, что израильтяне жили в шалашах в течение 40 лет, пока блуждали в пустыне.

Четыре вида: Лулав, Этрог, Мирт и Ива

Одна из заповедей Суккотов - размахивание Четырьмя Видами, хотя в основном это традиция синагоги, также может выполняться дома, если человек не может пойти в синагогу. Лулав (пальмовые ветви), хадасим (мирт) и аравот (ива) вставляются в плетеный держатель и удерживаются вместе с этрогом или цитрон, чтобы взмахнуть четырьмя видами, сопровождаемый благословением аль нетилат лулав, “на взятие лулава”. Фактическое размахивание руками—сначала на восток, затем на юг, запад, север, вверх и вниз—обычно происходит во время утренней службы перед Аллилом, или “Хвалебными псалмами”, во все семь дней Суккота (за исключением субботы); если нет, то он может быть завершен в любое время в светлое время суток.

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