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Сильные обряды в день осеннего равноденствия 22 сентября: На здоровье и благополучие

11:00:139/19/2021Фото: pixabay.com
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В греческой мифологии осеннее равноденствие связано с тем, что Персефона возвращается в подземный мир, чтобы стать женой Гадеса, бога мертвых.

Магия в день осеннего равноденствия включает в себя сбор символического урожая, равновесия, трансформации или изменения отношения

Осеннее равноденствие, также называемое сентябрьским равноденствием в Северном полушарии, начинается в момент, когда солнце, кажется, пересекает небесный экватор и направляется на юг. Это может произойти в любое время между 21 и 24 сентября из-за различий, присущих тропическому году и календарному году.

Солнце, видимое с экватора в день равноденствия, встает прямо на восток и садится прямо на запад. Это знаменует конец астрономического лета в северном полушарии и начало астрономической весны в Южном полушарии, в марте и в этой части мира его называют - Мартовское Равноденствие.

Исторически, Осеннее Равноденствие - один из самых важных праздников для людей со всего мира. Это день отмечают красочными фестивалями. В греческой мифологии осеннее равноденствие связано с тем, что Персефона возвращается в подземный мир, чтобы стать женой Гадеса, бога мертвых. Пока она находится в стране мертвых, ее мать Деметра отказывается позволять растениям расти – это древнегреческое объяснение зимы.

Хотя в настоящее время нет христианских праздников, приходящихся на осеннее равноденствие, считается, что Михайлов день изначально был создан для того, чтобы отвлечь язычников от их празднования в это время года.

Но, как ни отвлекали, все-равно ритуалы многие исполняли и до сих пор исполняют. Например, существует такой обряд, который проводят только в день осеннего равноденствия.

Некоторые язычники отмечают сошествие Персефоны в Подземный мир в это время, или это наблюдение может быть сохранено для Самайна. В любом случае, ее мать Деметра или Церера часто являются главным объектом поклонения в это время.

Магия в день осеннего равноденствия включает в себя сбор символического урожая, равновесия, трансформации или изменения отношения, а также сменой парадигмы. Это прекрасное время для создания магических амулетов из плодов, таких как венки из виноградной лозы, куклы из кукурузных початков, куклы из яблок, магические чернила из орехов и ягод.

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