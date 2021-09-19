Что означает Полнолуние в знаке Овна 21 сентября и как зарядиться энергией Луны до конца 2021

Овен-первый знак Зодиака, начинающийся с Весеннего Равноденствия. Это кардинальный знак, представленный созвездием Барана.
Новолуние находится в Овне, когда оно приходится примерно между 21 марта и 19 апреля, когда солнце находится в Овне.
Полнолуние в Овне, когда Солнце в Весах, примерно с 24 сентября по 23 октября.
Полная Луна в Овне прекрасно подходит для зарядки всего магического оружия, а также для зарядки себя или любимого человека мужеством и положительной энергией, чтобы принять сложные вызовы. Это также отличное время для того, чтобы произносить защитные заклинания для тех, кого любит все военное.
Урожайная луна-это полная луна, ближайшая к осеннему равноденствию. В Северном полушарии это обычно происходит в сентябре, хотя иногда это может произойти и в октябре. Но в 2021 году - в сентябре.
Когда происходит такое сочетание Урожайной Луны и Овна, то это отличный момент, чтобы зарядиться двойной силой луны. Для этого необходимо выполнить ритуал.
Отключите в Полнолуние все технологии. Выключите свет и откройте окна, чтобы в них проникал лунный свет.
Смените постельное белье, затем сбрызните простыни эфирными маслами, призывая к новому началу. Хорошие из них-лаванда, роза, ладан, иланг-иланг и сладкий апельсин.
Поставьте стакан с водой рядом с кроватью. Чашка увлажняет вас, и говорят, что вы лучше спите. Также она способствует сновидениям, видениям и посланиям, приходящим к вам во время сна.
Таким образом, проделав все эти ритуалы - ложитесь спать и до самого утра не пользуйтесь какой-либо техникой.