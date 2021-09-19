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Мощный всплеск на Солнце: Сильная магнитная буря в середине сентября нанесет удар по метеопатам

2:00:239/19/2021Фото: pixabay.com
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Считается, что многие метеозависимые люди испытывать на себе будущую плохую космическую погоду начинают за 1-2 дня до бури, кто-то в сам пик магнитной активности, а другие - после.

Наиболее опасны магнитные бури для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями

В ближайшие дни сентября ожидается сильная магнитная буря. Так, по прогнозам, 20 сентября начнется ухудшение космической погоды. Стоит сразу заметить, как случается геомагнитное возмущение - происходит усиление солнечного ветра и ударное поступление корональных выбросов вызывают сильные колебания геомагнитного поля — магнитные бури.

Первые геоудары начнутся в час ночи по новосибирскому времени, и продолжатся весь последующий день до самой ночи. Сила магнитной бури оценивается в три балла и может значительно повлиять на самочувствие многих людей, а также на технику и средства связи.

Считается, что многие метеозависимые люди испытывать на себе будущую плохую космическую погоду начинают за 1-2 дня до бури, кто-то в сам пик магнитной активности, а другие - после.

Наиболее опасны магнитные бури для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипотензией или гипертонией, вегето-сосудистой дистонией или психическими заболеваниями. Молодые, здоровые люди практически не ощущают влияния магнитных колебаний.

Поэтому всего через несколько дней после вспышек на солнце увеличивается количество самоубийств, инфарктов, инсультов, гипертонических кризов. По различным данным, во время магнитных бурь их количество увеличивается на 15%.

При наличии хронического заболевания проверьте, в какие дни вы чувствуете себя хуже: до, во время или после магнитных волн. После чего проконсультируйтесь с врачом. Принимайте в эти дни дополнительные лекарства или увеличивайте принимаемую дозировку. Калорийность пищи в плохие дни желательно снизить примерно на треть (не более 2000 калорий в день), ограничить жиры и углеводы. Хорошо высыпаться 7-8 часов, сон также помогает снизить метеочувствительность. Тренировать защитные силы закаливанием — контрастным душем, паровыми банями, саунами.

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