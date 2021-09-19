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17-летняя медалистка Паралимпиады-2020 Виктория Ищиулова рассказала о приеме президента и подаренной квартире

8:22:529/19/2021,Дарья КостинаФото: Соцсети Виктории Ищиуловой
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«Курьер. Среда. Бердск» пообщался с самой молодой чемпионкой Игр в Токио в плавании, которой 17 сентября исполнилось 17 лет.

17 сентября Виктории Ищиуловой (на фото крайняя справа) исполнилось 17 лет
17 сентября Виктории Ищиуловой (на фото крайняя справа) исполнилось 17 лет

Паралимпийские игры, которые в этом году проходили в Токио, надолго запомнятся и зрителям, и участникам. В этих играх сборная России заняла четвёртое место. Однако спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Известно, что больше всего медалей российские паралимпийцы завоевали в плавании (17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых, итого - 49), легкой атлетике (12-13-13, итого - 38) и фехтовании (2-2-3, итого - 7). В медальных зачетах по всем этим дисциплинам россияне заняли вторые места, уступив команде Китая. Это было громко, победно и невероятно волнительно! Вся страна наблюдала, как наши спортсмены борются за каждую медаль и ставят невероятные рекорды.

«Курьер. Среда. Бердск» 17 сентября пообщался с самой молодой медалисткой Паралимпиады-2021 — Викторией Ищиуловой, которой 17 сентября исполнилось 17 лет. В Токио девушка выиграла на дистанции 50 метров вольным стилем, серебряные медали Виктория взяла в женской комплексной эстафете и на дистанции 100 метров баттерфляем. Королева баттерфляя (так давно называют Викторию Ищиулову за ее «коронный» стиль плавания) поделилась своими впечатлениями от участия в играх.

— Вообще, я знала, что что-то выиграю. Но взять «золото» не загадывала. Не думала, что так будет. Вообще, когда стояла на пьедестале на награждении, испытывала много чувств, это не описать. Друзья близкие не очень удивились, наверное знали, что возьму «золото». Тренер мне единственное перед заплывом сказала: «Вперёд, малыш!». Слез я ее не видела, но думаю, Ирина Павловна плакала. Мне очень понравилось и в Токио, и в целом игры. Так, как я самая молодая медалистка, на мой заплыв вся команда приходила, это так круто. Поддерживали меня,— делится паралимпийская чемпионка.

На Родине в Орске Викторию встретили как настоящую чемпионку: с оркестром, плакатами, шарами и морем эмоций.

— Самое неожиданное это был оркестр, конечно. Все остальное мне было уже не так удивительно, но все равно, очень приятно. Спасибо каждому за поддержку, что смотрели, следили, писали мне. Я это очень ценю и мне безумно приятно. Ну а вообще моя жизнь не очень изменилась, ну за исключением подписчиков в соцсетях, — смеётся чемпионка.

Сейчас девушка начинает подготовку к чемпионату мира в Португалии, затем будут соревнования в Париже.

Кстати, совсем недавно, президент РФ Путин вручил Виктории Ищиуловой орден Дружбы, кроме того, чемпионке было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта». Виктория поделилась впечатлениями с «Курьер. Среда. Бердск» от приёма президента.
— Знала, что нас наградят. Но вообще, очень долго его ждали. Были голодные 1,5 часа где-то. Но в целом понравилось. Были мы в костюмах, которые нам на Паралимпиаде дали, — говорит Виктория.

А в день рождения «королевы баттерфляя» 17 сентября, губернатор Оренбургской области вручил Виктории Ищиуловой ключи от квартиры.

Напомним, следующая Паралимпиада пройдет в 2024 году в Париже. Игры планируется провести с 28 августа по 8 сентября.

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