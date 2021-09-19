Лунный календарь недвижимости на сентябрь 2021 года: заключение сделок, покупка недвижимости, опасные дни

Покупка недвижимости - это очень важный шаг для каждого в 2021 году, а астрология помогает не бояться его сделать, и определить успешные дни для покупки или продажи недвижимости. Лунный календарь - отличный способ планирования приобретения дома. Он помогает понять достоинства и недостатки отдельного числа в месяце: вероятность приобретения, как будут сделаны документы, все характеристики обычного продавца, а также какой тип недвижимости лучше приобретать.
Настало время для действий и осуществления тех планов, которые вы наметили. Вы можете начать новые и важные проекты. Луна делится своей энергией реализации. Это период активной работы. Чтобы не тратить впустую активную энергию, не отвлекайтесь на несущественные вопросы. Люди обычно оживленные. Они становятся более активными и открыто выражают мысли и чувства.
Календарь составлен при учете положения звезд и их совместных аспектов в сутках. Каждый раз интересы продавцов представляет Марс, а интересы покупателей - Венера. Меркурий как обычно отвечает за деньги и операции с ними, и торговые отношения, что особенно важно для всех, кто участвует в сделке. Исходя из этих и многих других правил, были рассчитаны подходящие дни для покупки и продажи недвижимости в сентябре 2021 года.
Сентябрь 2021