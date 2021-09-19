Погода в Бердске 19 сентября 2021: какую погоду ожидать в выходной день?

19 сентября ожидается прохладная, без осадков погода. С утра температура воздуха прогреется до отметки +7 градусов, к обеду не поднимется выше +12 тепла.
Ветер подует южный, с порывами до 4,5 м/c. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. При относительной влажности воздуха 58%.
19 сентября отмечается Михайлово чудо ежегодно православными. В святой праздник верующими вспоминается и почитается явления самого архангела Михаила в Колоссах, который спас храм от набегов язычников. Вообще каждое явление ангела было спасением от разных недугов, чудесными исцелениями.
Традиционно, на праздник люди верили, что в этот период архангел Михаил спускается с небес на землю и искореняет всю нечистую силу.
А еще он наказывает грешников, поэтому важно было не нарушать канонов и вести себя осторожно и целомудренно.
Ругаться в этот день категорически запрещалось, потому что святой Михаил терпеть не мог ереси, лжи, зла и мог сурово наказать нарушителей.
Также повсюду устраивались "братчины" — собрания - всем миром разрешали ссоры, недоразумения. После собрания было принято мириться, после чего устраивался пир.