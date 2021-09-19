Какой сегодня церковный праздник 19 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 19 сентября 2021 года
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссех)
Мучеников Евдоксия, Зинона и Макария
Подробнее о православных праздниках завтра
Народные праздники и приметы
Михайлово чудо
Этот народный праздник посвящен воспоминанию о чуде архангела Михаила в Хонех – чудесному явлению святого и спасению им храма от нападения язычников.
В народе его считают покровителем тех, кто борется со злом, защитником душ умерших и охранником ворот рая.
В старину в этот праздник устраивали «сходки» - выяснения отношений между родственниками и соседями. Люди пытались найти решение разногласий и споров, прощали друг другу обиды. Обряд завершался объятьями.
В этот день нельзя работать, иначе можно навлечь беду.
Изморозь на деревьях предрекает морозную зиму.
Приметы
- Молодая луна родилась затуманенной и «заваленной» – к ненастью.
- Иней на деревьях с утра – к снежной зиме.
- Туманное утро – к теплу.
- Если осиновые листья ложатся лицом вверх – к студеной зиме, изнанкой кверху – зима будет теплой, а если и так и сяк – то зима умеренная будет.
- Паутина летает при заходе солнца осенью – к морозу ночью.
Источник: my-calend.ru