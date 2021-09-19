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Какой сегодня церковный праздник 19 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:089/18/2021Фото: pixabay.com
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В старину в этот праздник устраивали «сходки» - выяснения отношений между родственниками и соседями.

Туманное утро – к теплу

Православные праздники 19 сентября 2021 года
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Народные праздники и приметы
Михайлово чудо
Этот народный праздник посвящен воспоминанию о чуде архангела Михаила в Хонех – чудесному явлению святого и спасению им храма от нападения язычников.

В народе его считают покровителем тех, кто борется со злом, защитником душ умерших и охранником ворот рая.

В старину в этот праздник устраивали «сходки» - выяснения отношений между родственниками и соседями. Люди пытались найти решение разногласий и споров, прощали друг другу обиды. Обряд завершался объятьями.

В этот день нельзя работать, иначе можно навлечь беду.

Изморозь на деревьях предрекает морозную зиму.

Приметы


  • Молодая луна родилась затуманенной и «заваленной» – к ненастью.
  • Иней на деревьях с утра – к снежной зиме.
  • Туманное утро – к теплу.
  • Если осиновые листья ложатся лицом вверх – к студеной зиме, изнанкой кверху – зима будет теплой, а если и так и сяк – то зима умеренная будет.
  • Паутина летает при заходе солнца осенью – к морозу ночью.

Источник: my-calend.ru

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