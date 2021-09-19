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30 вещей, которые нужно начать делать в 20 лет, чтобы не убить свою жизнь в 30 лет

6:53:249/18/2021Фото: piqsels.com
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Независимо от того, является ли ваше определение офисом в углу, видением мира или поиском долгосрочной любви, правда в том, что прочный успех проистекает из стабильного, мирного и удовлетворенного самого себя.

девушка, игрушка, закат
Попробуйте представить себя кем-то с безграничными возможностями и способностью делать все, что вам нужно, чтобы добраться туда, куда вы хотите

Успех очень много значит для многих женщин. Независимо от того, является ли ваше определение офисом в углу, видением мира или поиском долгосрочной любви, правда в том, что прочный успех проистекает из стабильного, мирного и удовлетворенного самого себя.

По этой причине мы должны создать прочный фундамент, на котором мы сможем построить любимую жизнь, если мы хотим научиться добиваться успеха. И лучший способ - это довести до конца то, что вы должны делать в свои 20 лет, пишет yourtango.com.

Вот 30 проверенных способов сделать это:

1. Цените людей в своей жизни.

Мы живем в эпоху, когда процветают селфи и права. Это привело к всеобщему заблуждению о том, что друзья - это фанаты, и что все вокруг нас должны принимать все, что мы делаем, со славной благодарностью и, в частности, «любить» это.

Каждый человек в вашей жизни сделал осознанный выбор быть там и предлагает щедрое время, доброту, поддержку и любовь. Это подарки, и приятно как можно чаще давать им знать, насколько вы их цените.

Мрачная правда в том, что мы не знаем, как долго кто-то из нас пробудет здесь. Разделение признательности не только сделает наше время здесь приятнее , но и приведет к гораздо меньшему сожалению, когда мы больше не сможем этого сделать.

2. Грубость может привлечь внимание, но класс заслуживает уважения.

Ищите мир повсюду, и вы узнаете, что благодатью ничем не заменишь. Изящный, красноречивый и элегантный человек всегда будет владеть комнатой и произведет большее впечатление, чем агрессивный павлин.

3. Делайте все, что хотите, но делайте это в меру своих возможностей.

Небрежная работа может быть закончена быстрее, но, в конце концов, ваша репутация пострадает, и вы будете известны как бездельник, который недооценивает свой путь в делах. Будь то в офисе, в отношениях, на кухне или в тренажерном зале, делайте вид, что вы размещаете свой логотип на всем, что вы делаете.

Сделайте этот логотип больше похожим на Chanel, чем на KMart, и вы заработаете репутацию человека, который контролирует вашу игру. Затем сядьте поудобнее и наблюдайте, как стучатся возможности и открываются двери.

4. Не бери ни у кого дерьма.

Не ошибитесь, они собираются бросить его в вас. Иногда это будет прямо; в других случаях он будет красиво завернут и вручен со сладкими обещаниями.

Нет чести быть чьей-то тряпкой , и нарушение своих границ и обесценивание ваших ценностей не делают вас «милым». Постоять за себя так часто, что это вторая натура, потому что так и должно быть.

5. Подумайте о том, что вы вкладываете в свое тело.

Принятие «ЙОЛО» подхода к диете, питанию и употреблению вредных веществ не принесет никакой пользы вашему шестидесятилетнему «я». То, что вы кладете, вы получаете, и если вы проглатываете больше сахара, чем витаминов, и вдыхаете сигаретный дым вместо свежего воздуха, ваше тело ухудшается быстрее. Это просто наука.

6. Переосмыслить свои «слабые места».

Неуверенность в себе, смертность и уязвимость часто рассматриваются как слабости, которые необходимо преодолеть. Но на самом деле все они части человеческого существа. Во многих отношениях само принятие этих вещей приведет вас к большей уверенности , большей силе и гораздо более полной жизни. Вы не должны быть титаном; ты плоть, кровь и кости.

7. Используйте свои слова с умом.

В обществе, которое любит использовать модные словечки, ключевые слова, шокирующие заголовки и легкомысленные фразы, легко упустить из виду, что то, что мы говорим, не может быть невысказанным и часто влияет на окружающих так, как мы не можем понять.

Слова могут навредить, исцелить, помочь и унизить, поэтому наполняйте свои слова честностью и внимательностью, чтобы оказать то влияние, на которое вы надеетесь. Скажите: «Я люблю тебя», «лучший друг» и «Я буду» только тогда, когда вы действительно это имеете в виду, и то же самое касается: «Я хочу развода» и «Я больше не хочу тебя видеть». " Никогда не говори никогда."

8. Выйдите из своей зоны комфорта, чтобы жить по-настоящему.

Оставаясь в одном месте, нося разные одежды, ешьте одни и те же продукты и ведя одни и те же дискуссии изо дня в день, вы будете двигаться в течение дня ... на колесе.

Попробуйте что-то изменить, выбрать новый маршрут, попробовать новую еду, познакомиться с новыми людьми, забронировать поездку, посетить занятия. Один выбор может изменить вашу жизнь, и все мы время от времени нуждаемся в переменах.

9. Смейтесь как можно больше обо всем.

Вы когда-нибудь видели, как два друга смеялись? Это великолепно. Когда мы смеемся, наша душа максимально приближается к поверхности, и наш внутренний свет светится немного ярче. Светите как можно чаще и зажигайте несколько огней в течение дня.

10. Не беспокойтесь о ненавистниках.

Даже у матери Терезы были ненавистники. Перевод: Не всем вы понравитесь или будете счастливы за ваше счастье. Не беспокойтесь о них и продолжайте двигаться.

11. Прекратите кибер-преследование людей, которые больше не имеют отношения к вашей жизни.

Бывшие, о которых вы ничего не слышали, всегда могут связаться с ними, если захотят. Друг, который причинил вам боль, должен извиниться, независимо от того, что она публикует. Сосредоточьте свое внимание на своей реальной жизни в режиме реального времени и избегайте ложных выводов, основанных на отфильтрованных фотографиях и фразах.

12. Получите глобальную перспективу.

Однажды я сидел напротив 30-летней женщины, которая посоветовала мужчине из Лондона «говорить по-английски». Она не шутила. Угадайте, как она выглядела для всех вокруг?

Читайте о том, что происходит за пределами мира Кардашьян, пробуйте разные кухни (в как можно большем количестве разных стран) и, ради всего святого, поймите - раз и навсегда - что мы все люди и все мы равны.

13. Будьте ответственны за свой жизненный выбор.

У большинства из нас не было идеального детства, и они пережили несколько серьезных неудач на пути туда, где мы сейчас находимся. Успешные люди не сидят и не жалуются на справедливость жизни; они обращают внимание, извлекают уроки и продолжают двигаться вперед с планом продвижения вверх, уровень за уровнем.

Они знают, что их жизнь является результатом причинно-следственной связи и что движение создает движение, поэтому они предпринимают действия каждый божий день в надежде создать повседневное существование, которое движется от выживания к осуществлению. Они знают, что облажаются и добьются успеха на своем пути, и когда они это сделают, они будут владеть обоими, но они продолжают двигаться вперед, несмотря ни на что.

14. Будьте осторожны с тем, кого вы слушаете.

Принимайте советы только тех людей, которые живут так, как вы их уважаете.

15. Найдите свои увлечения и потворствуйте им почаще.

Запишитесь на случайные занятия. Загляните в галереи. Примите приглашение на этот странно звучащий поэтический джем. Поднимите руку, чтобы стать волонтером в этом лагере для взрослых на выходных. Скажите «да» новому опыту, и вы, скорее всего, наткнетесь на что-то, кого-то или даже новую сторону себя, которые вы любите больше, чем вы когда-либо думали.

16. Позаботьтесь о своих финансах.

New Choo сексуальны; отлично. Я понял. Но знаете, что не сексуально? Низкий кредитный рейтинг. Стресс из-за долга. Страх оказаться бездомным, если вы потеряете работу.

Узнайте, сколько вы должны, установите бюджет, посмотрите процентные ставки и начните выплачивать долги. Прекратите заряжать обеды и обувь, и как только ваш долг окажется под контролем, начните откладывать на вещи, которые действительно улучшат вашу жизнь: дом, путешествия, подстраховку, удивительные впечатления, о которых вы мечтали с двенадцати лет. .

17. Прочтите.

Да, книги.

18. Окружите себя племенем, на которое вы действительно можете положиться.

Не только для того, чтобы быть спиной, но и для того, чтобы поднять вас, бросить вам вызов, научить вас и прямо сказать вам, когда вам нужно что-то решить.

19. Пройдите долгий путь.

Похудание в таблетках. Счастье в выпивке. Любовь одним движением. Есть так много способов срезать углы, но какой ценой? Мы постоянно прыгаем от одного дела к другому, ничего не узнавая об этом, и действительно ли мгновенное удовлетворение приносит больше удовольствия, чем постановка цели, выполнение работы и ее достижение?

Начните с самого начала и выберите менее популярный путь, двигаясь по нему шаг за шагом. Есть большая вероятность, что ваш опыт будет гораздо более значимым и полезным.

20. Не извиняйся за то, кто ты есть.

Гей, натурал, мать, бездетность, работа, сиделка, кормление грудью, кормление из бутылочки, блондинка, брюнетка, рыжая, татуированная, без макияжа или полностью без макияжа - будь собой и делай то, что считаешь правильным в своей жизни, и пройдите мимо кричащей арахисовой галереи.

21. Доверяйте своей интуиции.

Это единственное Таро и совет, который вам действительно нужен.

22. Перестаньте бороться за то, что вам в конечном итоге не нужно.

В краткосрочной перспективе вы можете подумать, что легче оставаться на работе, которая делает вас несчастным, на токсичных отношениях, которые заставляют вас плакать , или продолжать потакать ужасным привычкам, которые мешают вам добиться успеха. Но на самом деле ты хочешь большего, и ты это знаешь.

Иногда вы «выигрываете», просто решая перестать говорить, спрашивать и просто вставать и уходить. Да, будет больно, но вы выздоровеете и станете счастливее в долгосрочной перспективе.

23. Заботьтесь о своем теле.

Дело не в размере; это о твоем здоровье. Речь идет о гибкости и получении органов питательными веществами, а также о тренировке мышц для работы, когда вам девяносто лет, а вы все еще хотите пообедать с девушками.

24. Дыши.

Глубоко. Медленно. Полностью и часто.

25. Помните, что ревность - к неудачникам.

Ненависть к счастью других людей не только переоценивается; это жалко. То, что она красивая, не означает, что это не так. То, что она кого-то встретила, не означает, что вы этого не сделаете. То, что она «идеальна» в ваших глазах, не означает, что она счастлива и ее нужно «сократить до размеров».

Вместо того, чтобы позволить вашим проекциям стать более зелеными, лучший способ добиться успеха - это вдохновиться успехом другого и наблюдать, как расцветает вся ваша жизнь.

26. Создайте то место, которое вам нравится.

Сделайте свой дом таким, каким вы когда-либо хотели его видеть. Убери свой стол. Сядьте на скамейку и пообедайте на солнышке, слушая свою любимую песню. Где бы вы ни были, сделайте это своим маленьким кусочком рая.

27. Делайте все в одиночку хотя бы раз.

Секс. Путешествовать. Ужинать вне дома. Квартирная охота.

28. Будьте собственным героем.

Да, приятно, когда кто-то одобряет вас, уважает, любит, спасает положение и поддерживает вас, но когда у вас есть собственная спина и вы завоевали собственное сердце, это становится вишенкой на торте, а не единственным источником вашего удовольствия. питание.

Перевод: ты никогда больше не будешь в этом отчаянном пространстве «пожалуйста, не покидай меня».

29. Перестаньте влюблять в мелодраму.

Фактически, вы можете жить без того, кто вам дерьмовый. И тоже неплохо.

30. Бросьте ярлыки.

У нас так много идей о том, кто мы, что мы есть, чем мы не являемся, кем мы хотим быть и кем мы можем быть. Правда в том, что мы безграничны. Мы не будем делать больше, чем не можем.

Попробуйте представить себя кем-то с безграничными возможностями и способностью делать все, что вам нужно, чтобы добраться туда, куда вы хотите. Разум ищет подтверждения наших теорий, так почему бы не предположить, что все возможно?

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