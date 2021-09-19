Почему ваш муж выбирает друзей вместо вас: четыре причины и что с этим делать

Мы все хотим, чтобы наши близкие сделали нас своим главным приоритетом, верно? Иногда мы просто не знаем, как этого добиться. Мы пытаемся и пытаемся, но такое ощущение, что ты колешь в темноте.
И когда ваш муж предпочитает своих друзей вам, это может казаться вам ножом, вонзившимся прямо в ваше сердце, пишет yourtango.com.
Чтобы написать эту статью, я обратилась к эксперту - моему собственному мужу, чтобы задать ему большой вопрос: «Что заставляет мужа выбирать друзей, а не жену?»
Здесь перечислены всего четыре причины, и, конечно же, не все из них делают моего мужа несчастным. Но он сказал, что это основные проблемы, которые, по его мнению, расстраивают большинство мужчин, заставляя их проводить больше времени вдали от дома со своими друзьями или семьей, чем с вами.
Этот вопрос привел к большой дискуссии между моим мужем и мной, и, возможно, это может сделать то же самое для вас и вашего парня. Так почему бы не сесть на диван со своим муженьком и поговорить с ним об этом?
Я также включил несколько советов о том, как решить эти проблемы в отношениях, чтобы помочь вам!
Во-первых, вам нужно знать, почему ваш муж предпочитает вам друзей и часто остается поздно.
Люди склонны тяготеть к людям и вещам, которые делают их самыми счастливыми. Когда ваш муж предпочитает проводить больше времени со своими друзьями, работая над своей машиной или занимаясь чем-то другим, кроме того, что проводит время с вами, это может сигнализировать о том, что он по какой-то причине недоволен вами. Или он может не говорить с вами об этом, потому что он не хочет иметь дело с аргументом, который возникнет в результате этого.
Если это нечто большее, чем просто мимолетное событие, и он ушел больше, чем дома, пора заглянуть глубже.
Приведенные ниже четыре проблемы могут помочь вам понять, что происходит внутри него. Но независимо от «почему» вам нужно подойти к нему, чтобы спросить, в чем дело.
Он может сначала сказать вам, что все в порядке. Не толкайте его, а вместо этого поцелуйте его в щеку, улыбнитесь, пожмите ему руку и скажите, что вы рядом, если он захочет поговорить об этом.
Дайте ему также знать, что если он захочет поговорить об этом, вы постараетесь не расстраиваться, если, по его мнению, вы расстроитесь из-за этого. Оставайтесь открытыми, чтобы он чувствовал себя в безопасности, когда расскажет вам об этом.
4 возможных причины, по которым ваш муж выбирает друзей вместо вас
1. Вы отвергаете секс больше, чем принимаете его.
У вас может быть веская причина отказаться от этого, но если вам кажется, что вы все время говорите «нет», ваш муж может начать чувствовать себя непривлекательным, и это может сделать его несчастным.
Что делать, если муж ставит друзей на первое место по этой причине:
Когда вы отвергаете секс, вы можете сказать ему, что не можете получить его прямо сейчас, а позже. Таким образом, вы не отвергаете его полностью. Вы также можете иногда инициировать это.
Это даст ему заряд суперэго и заставит его чувствовать себя намного лучше.
2. Вы пытаетесь контролировать расходы мужа.
Мужчины могут походить на детей в кондитерской со своими увлечениями. Если вы будете слишком сильно тянуть за господства, они могут быстро впасть в глубокую печаль и истерики. Если этого достаточно, они могут начать обижаться на вас и брак.
Что делать, если муж ставит друзей на первое место по этой причине:
Обсудите, что он хочет купить. Поговорите о том, как это сделать. Если это означает, что ему нужно найти вторую работу, или что вам нужно выделить бюджет, чтобы это произошло, то это могло быть возможным.
Согласитесь, что если вы хотите купить дорогие вещи или потратить большую сумму денег, вы придете к нему, чтобы вы тоже могли решить вместе.
Брак - это партнерство. Подумайте, а что, если бы вам сказали, что вы не можете получить то, чего действительно хотите? Убедитесь, что все равно.
3. Ваш муж не считает, что у него есть право голоса в семье.
Если ваш муж является единственным кормильцем, а вы сами отвечаете за содержание дома, мужчинам может быть сложно работать весь день, приходить домой и затем участвовать во всех делах, которые ведутся в домашнем хозяйстве. Этого можно ожидать.
Иногда, когда все решения принимает домохозяйка, мужчина может чувствовать себя обделенным и чувствовать себя просто кормильцем. Важно, чтобы ваш муж принимал участие в принятии домашних решений, касающихся финансов, детей и других важных вопросов, не обременяя его дополнительной работой, когда он вернется домой - работа, которую вы согласились, будет частью ваших обязанностей.
Что делать, если муж ставит друзей на первое место по этой причине:
Выделите время, чтобы поговорить с мужем о важных делах. «Разделяй и властвуй» семейные и домашние обязанности, чтобы они казались равными, и чтобы он не чувствовал себя так, как будто он возвращается домой к очередной куче работы.
Скажите ему, что вы цените его вклад и хотите знать, что он думает по этому поводу, чтобы вы оба могли вместе принять решение.
4. Вашему мужу не хватает внимания со стороны жены.
После появления детей женщины обычно чувствуют, что детям нужно больше заботы, чем их мужьям. Они чувствуют, что их мужья могут позаботиться о себе, потому что они так же выросли, как и они, а дети… дети.
На самом деле мужчинам кажется, что о них забыли.
Раньше они привлекали все внимание в доме, а теперь на первом месте дети. Теперь они почти не получают «привет». Это может заставить мужа чувствовать себя несущественным и несчастным.
Что делать, если муж ставит друзей на первое место по этой причине:
Позаботьтесь о своих детях, а затем приведите с собой мужа.
Начните проявлять к нему больше внимания; дарите ему те неожиданные объятия, поцелуи и нежные прикосновения, которые вы делали раньше.
Заведите няню после того, как дети уложат спать и вместе выйдут гулять. Отдайте мужу ту жену, которая была у него до того, как она стала мамой.
Вам не нужно перестать быть мамой - просто повернитесь и тоже станьте женой своего мужа.
Вы должны быть приоритетом для вашего мужа, а ваш муж должен быть вашим.