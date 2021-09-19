Сколько длятся длительные симптомы коронавируса у детей: новое исследование

Длительные симптомы COVID редко сохранялись более 12 недель у детей и подростков, в отличие от взрослых. Но, согласно обзору, проведенному Детским научно-исследовательским институтом Мердока (MCRI), потребовались дополнительные исследования для изучения риска и воздействия длительного COVID у молодых людей, чтобы помочь в принятии решений в отношении политики вакцинации в Австралии.
Обзор, опубликованный в журнале Pediatric Infectious Disease Journal, обнаружил, что существующие исследования длительного COVID у детей и подростков имеют серьезные ограничения, а некоторые не показывают разницы в симптомах между теми, кто был инфицирован SARS-CoV-2, и теми, кто этого не сделал, пишет medicalxpress.com.
Это новое исследование MCRI COVID-19. также говорится, что после 10 месяцев в обращении штамм Delta не вызывал более серьезных заболеваний у детей, чем предыдущие варианты, и большинство случаев оставались бессимптомными или легкими.
Однако было обнаружено, что дети и подростки с уже существующими заболеваниями, включая ожирение, хроническое заболевание почек , сердечно-сосудистые заболевания и иммунные нарушения, имеют в 25 раз больший риск тяжелой формы COVID-19. Недавний систематический обзор сообщалось, что тяжелая форма COVID-19 возникла у 5,1% детей и подростков с уже существующими заболеваниями и у 0,2% - без них.
Профессор MCRI Найджел Кертис сказал, что, хотя дети с инфекцией SARS-CoV-2 обычно протекают бессимптомно или имеют легкое заболевание с низкой частотой госпитализаций, риск и особенности длительного COVID были плохо изучены.
«В текущих исследованиях отсутствует четкое определение случая и возрастные данные, время наблюдения варьируется, и они полагаются на симптомы, о которых сообщают сами родители или родители, без лабораторного подтверждения», - сказал он. «Еще одна серьезная проблема заключается в том, что многие исследования имеют низкие показатели отклика, что означает, что они могут переоценить риск длительного COVID».
Доктор Петра Циммерманн из MCRI и Университета Фрибурга заявила, что длительные симптомы COVID-19 трудно отличить от симптомов, связанных с косвенными последствиями пандемии, такими как закрытие школ, отсутствие связи с друзьями или невозможность заниматься спортом и хобби.
«Это подчеркивает, почему так важно, чтобы в будущих исследованиях участвовали более строгие контрольные группы, включая детей с другими инфекциями и тех, кто попадает в больницу или реанимацию по другим причинам», - сказала она.
В обзоре под руководством MCRI было проанализировано 14 международных исследований с участием 19 426 детей и подростков, которые сообщили о стойких симптомах после COVID-19. Наиболее частыми симптомами, о которых сообщалось через 4–12 недель после острой инфекции, были головная боль, усталость, нарушение сна, трудности с концентрацией внимания и боли в животе.
Профессор Кертис, который также является профессором детских инфекционных заболеваний в Мельбурнском университете и руководителем отдела инфекционных заболеваний Королевской детской больницы, сказал, что обнадеживает тот факт, что мало доказательств того, что симптомы сохраняются дольше 12 недель, что позволяет предположить, что длительный COVID может быть реже. беспокойства у детей и подростков, чем у взрослых.
Но он сказал, что срочно необходимы дальнейшие исследования для обоснования политических решений по вакцинам COVID для детей и подростков.
«Низкий риск, связанный с острым заболеванием, означает, что одним из ключевых преимуществ вакцинации детей и подростков от COVID может быть их защита от длительного COVID», - сказал он. «Поэтому точное определение риска длительного COVID в этой возрастной группе имеет решающее значение в дебатах о рисках и преимуществах вакцинации».
Краткий обзор MCRI COVID-19 также подтвердил пробелы в исследованиях относительно роли варианта Delta в заболевании COVID-19 у детей и подростков.
Сопредседатель группы управления MCRI COVID-19 профессор Эндрю Стир сказал, что, поскольку вариант Delta был более заразным, он затруднял борьбу со вспышками в сообществе без наличия стратегий снижения риска.
«Требуется больше данных, чтобы описать бремя COVID-19 у детей и подростков после появления высокотрансмиссивного варианта Delta, а также потому, что взрослым уделяется приоритетное внимание для вакцинации», - сказал он.
«По мере ослабления ограничений и увеличения циркуляции других респираторных вирусов нам также необходимо понять, увеличивает ли совместная инфекция с другими респираторными вирусами, такими как RSV или грипп, тяжесть заболевания у молодых людей».
Но профессор Стир сказал, что родители должны быть уверены в том, что заболевание, вызванное вариантом Дельта, остается бессимптомным или легким у подавляющего большинства детей и подростков, а госпитализации по-прежнему случаются редко.
На сегодняшний день в Австралии не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19 среди детей в возрасте до 10 лет и одного случая смерти среди подростков . По состоянию на 5 сентября 22 процента всех случаев COVID-19 приходились на людей в возрасте до 19 лет.
В кратком изложении COVID-19 говорится, что, хотя мультисистемный воспалительный синдром у детей (MIS-C) стал причиной детской смерти за границей, в основном это произошло на ранней стадии пандемии и более ранней диагностики, более подходящие методы лечения улучшили результаты. В 2021 году почти все дети с MIS-C полностью выздоровели. В Австралии было зарегистрировано четыре подтвержденных случая заболевания и ни одного случая смерти из-за MIS-C.