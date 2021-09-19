Симптомы поликистоза яичников: семь покрытых волосами частей тела, сигнализирующие, что у вас есть серьезное заболевание

ПОЛИКИСТИЧЕСКИМИ яичниками страдают многие женщины в Великобритании; «Гормональное расстройство», как его классифицирует Ассоциация осведомленности о СПКЯ, может вызвать гирсутизм, то есть чрезмерный рост волос.
Хотя многие люди хотели бы иметь пышную гриву, поликистоз яичников (к сожалению) не приводит к полному набору волос на макушке. Вместо этого волосы могут появиться там, где женщина не хотела бы этого, пишет express.co.uk.
Национальная служба здравоохранения подтвердила, что избыток андрогенов (типа гормона) может привести к появлению «густых темных волос» на семи частях тела :
Лицо
Шея
Грудь
Животик
Поясница
Ягодицы
Бедра.
Лечение гирсутизма может варьироваться от косметического до изменения образа жизни и медицинского вмешательства.
Косметические процедуры могут включать бритье, восковую эпиляцию, выщипывание, кремы для удаления волос или отбеливание.
Более длительные косметические процедуры могут включать лазерную эпиляцию и электролиз.
Чтобы контролировать уровень гормонов, врач может порекомендовать похудеть, если вы больше нормального размера.
Лекарства могут включать рецептурный крем (в частности, эфлорнитин), чтобы замедлить рост волос на лице.
В качестве альтернативы или в дополнение к этому женщине могут быть прописаны противозачаточные таблетки для контроля уровня гормонов.
«Если через шесть месяцев это не помогло, ваш терапевт может направить вас к специалисту», - заявили эксперты NHS.
«Они могут порекомендовать другие лекарства для контроля уровня гормонов».
Хотя поликистоз яичников (СПКЯ) может вызывать нежелательные волосы на теле, он также может вызывать истончение волос на голове.
Этот симптом состояния более выражен в среднем возрасте. Другие симптомы - в любом возрасте после полового созревания - могут включать:
Нерегулярные периоды
Кисты на яичниках
Увеличение веса
Усталость
Бесплодие
Прыщи
Потемнение кожи
Изменения настроения
Боль в области таза
Головные боли
Проблемы со сном
Депрессия.
Разрабатывая эти симптомы, Ассоциация осведомленности о СПКЯ ясно дала понять, что за головными болями, депрессией и прыщами стоят гормональные изменения.
Андрогены, считающиеся «мужским» гормоном, могут сделать кожу более жирной, чем обычно, что приведет к высыпаниям прыщей на лице, груди и верхней части спины.
Что касается изменений настроения, то считается, что СПКЯ увеличивает вероятность беспокойства.
Что касается проблем со сном, это состояние было связано с апноэ во сне, когда человек перестает дышать на короткие периоды времени, пока спит.
Признаки апноэ во сне, по данным NHS, включают:
Чувство сильной усталости в течение дня
Мне трудно сконцентрироваться
Перепады настроения
Головная боль при пробуждении.
Более того, женщины с СПКЯ могут иметь более высокий риск бессонницы.
Эксперты NHS заявили, что у вас может быть бессонница, если вы:
Трудно заснуть Просыпаться несколько раз за ночь Не спать по ночам Просыпаюсь рано и не могу снова заснуть Все еще чувствую усталость после пробуждения Трудно вздремнуть днем, даже если вы устали Чувство усталости и раздражительности в течение дня Вам трудно сконцентрироваться в течение дня, потому что вы устали.
Когда дело доходит до «потемнения кожи», женщина с СПКЯ может заметить «толстые, темные, бархатистые» участки кожи.
Эти бархатистые пятна могут быть под руками или грудью, или на задней части шеи.
Чтобы получить клинический диагноз СПКЯ, у вас должны быть как минимум два из трех следующих симптомов:
Нерегулярные периоды
Поликистоз яичников
Избыток андрогенов.
Обсудите свои опасения со своим врачом, который может организовать дальнейшее обследование на СПКЯ.