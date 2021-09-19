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"Отлетел на 15 метров": Мотоциклист разбился в ДТП с Honda Fit у пляжа "Дюны" в Бердске. Смотрите видео

1:02:269/19/2021Фото: АСТ-54
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Мотоцикл Honda при обгоне выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся в автомобилем. Байкера "скорая" увезла в больницу.

Разбился мотоциклист в районе пляжа «Дюны» в Бердске

Вечером 18 сентября в Бердске произошло серьезное ДТП в участием байкера.

Мотоцикл лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Хонда Фит" напротив городского пляжа «Дюны», что на ул. Морской.

Как сообщили очевидцы с места аварии, байк искурочен, у "Хонды" разбита "морда", отлетел бампер. Мотоциклист от мощного удара отлетел метров на 15 - упал посередине дороги. На асфальте остались его обувь, шлем и перчатка. Самого пострадавшего отвезли в больницу на "скорой". Пока о его состоянии неизвестно.

Кроме сотрудников ГИБДД и медиков, на место аварии выезжали пожарные и спасатели Бердского поисково-спасательного отряда (он базируется в нескольких метрах от места ДТП - прим. "Курьер. Среда Бердск"). Спасатели предотвратили возможное возгорание пострадавшего автомобиля.

Позже появилась официальная информация о ДТП в Бердске.

— Сегодня в 19.55 водитель мотоцикла «Хонда» у дома по адресу: ул. Морская, 10А, выехав на полосу встречного движения при обгоне, совершил столкновение со встречным автомобилем «Хонда Фит». В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла 1983 года рождения. Он доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, — сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в субботу.

Мотоцикл "Хонда" разбит

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