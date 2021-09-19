Со скандалами и нарушениями проходят выборы депутатов горсовета в Бердске: Начался последний день голосования

В воскресенье в Бердске начался последний день выборов депутатов Госдумы и местного горсовета. После закрытия избирательных участков в 20.00 начнется подсчет голосов.
Пока известна только явка бердчан на участки. На думских выборах по итогам двух дней голосования определились с выбором 15 252 человека, или 18% общего числа избирателей, в том числе иногородних, которые имеют право голосовать на любом участке в России, где они находятся в данный момент.
Примерно такое же число бердчан с правом голоса участвовало в выборах депутатов горсовета, сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в ТИК. Напомним, в Бердске зарегистрировано 84 494 избирателя (на 1 июля 2021 года). Напомним, что явка не имеет значения. Побеждает тот, кто наберет больше голосов.
В первый день голосования, 17 сентября, на бердских избирательных участках участвовали в выборах в местный представительный орган власти 6954 человека, что составляет 8,25% избирателей.
Напомним, что на 27 депутатских мандатов в горсовет Бердска претендуют 178 кандидатов. Выборы в городе не обошлись без скандалов и жалоб. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на округе №3 наблюдатели от КПРФ обнаружили утром проголосовавших после закрытия избирательного участка - утром 18 сентября в протоколе оказалось на 12 больше.
Известно, что за чистотой голосования на бердских избирательных участках наблюдает телеведущая Татьяна Лазарева, уроженка новосибирского Академгородка.