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19.09
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Дополнительные выплаты получат пенсионеры ко Дню пожилого человека 1 октября

2:14:149/19/2021Фото: pixabay.com
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Кроме того, в октябре на 3,7% будут проиндексированы пенсии военным. Оклады по воинским должностям и званиям тоже увеличат.

Часть пенсионеров получит дополнительные выплаты в октябре

В октябре 2021 года пенсионеров ожидают дополнительные выплаты и индексации. На прибавку к пенсии могут рассчитывать военные пенсионеры, люди старше 80 лет и некоторые другие категории россиян.

1 октября в России отмечается День пожилого человека. На федеральном уровне к этой дате никаких выплат не предусмотрено - по 10 000 рублей российским пенсионерам выплатили в сентябре по указу президента. Однако в регионах наверняка окажут материальную помощь.

«Региональные власти, в отличие от федеральных, больших источников пополнения бюджета не имеют, им сложно оперировать серьезными суммами», — цитирует МК старшего аналитика финансового сервиса Анну Бодрову.

По ее мнению, многие могут посчитать сумму 500-700 рублей несерьезной, но пожилые люди смогут на эти деньги купить лекарства и продукты.

Кроме того, в октябре на 3,7% будут проиндексированы пенсии военным. Оклады по воинским должностям и званиям тоже увеличат.

«Формула расчета пенсий непростая. В среднем по стране военная пенсия — порядка 25 000 рублей, таким образом, прибавка составит около одной 1000 рублей. Это уже более или менее ощутимая сумма», — высказался экономист Андрей Лобода.

На повышение пенсий в октябре претендуют и граждане старше 80 лет. Для них предусмотрена выплата фиксированной суммы в двойном размере.

Увеличение пенсий также ждет тех, кто 15 или 20 лет проработал на Крайнем Севере или на территориях, приравненных к нему. Но таким россиянам нужно обладать определенным количеством общего трудового стажа. Для женщин речь идет о 20 годах, а для мужчин — 25 годах.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", до 1 октября пенсионерам нужно определиться - получать соцуслуги натурой или взять деньгами.

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