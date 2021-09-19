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Полностью выгорела баня в Бердске: Пожар тушили больше часа

2:27:019/19/2021Фото: ГУ МЧС по НСО
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Еще один выезд у бердских пожарных был на задымление в подъезде. Оказалось, что подгорели продукты на плите - люди ушли, забыв выключить печку.

Пожар произошел в бане Бердска

Пожар произошел в бане в Бердске в субботу вечером. Об этом сообщили в воскресенье в управлении МЧС по Новосибирской области.

По информации чрезвычайного ведомства, 18 сентября  в 21:20 Бердск загорелась баня.

-В результате пожара огнем повреждены кровля, перекрытие и стены бани, - рассказали в региональном управлении МЧС.

Пожар ликвидировали в 22:31. На тушение привлекались 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

Причину пожара установит дознаватель Бердского отдела надзорной деятельности. О пострадавших не сообщается.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", в пятом часу дня в субботу пожарные и полицейские выезжали на пожар в квартире дома №23 по ул. Ленина. Соседи сообщили о задымлении в подъезде.

По прибытии на место обнаружили, что в квартире никого нет, а когда вскрыли дверь, оказалось, что на плите подгорела еда. Вероятно, жители забыли выключить печку и ушли.

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