Полностью выгорела баня в Бердске: Пожар тушили больше часа

Пожар произошел в бане в Бердске в субботу вечером. Об этом сообщили в воскресенье в управлении МЧС по Новосибирской области.
По информации чрезвычайного ведомства, 18 сентября в 21:20 Бердск загорелась баня.
-В результате пожара огнем повреждены кровля, перекрытие и стены бани, - рассказали в региональном управлении МЧС.
Пожар ликвидировали в 22:31. На тушение привлекались 3 единицы техники и 11 человек личного состава.
Причину пожара установит дознаватель Бердского отдела надзорной деятельности. О пострадавших не сообщается.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", в пятом часу дня в субботу пожарные и полицейские выезжали на пожар в квартире дома №23 по ул. Ленина. Соседи сообщили о задымлении в подъезде.
По прибытии на место обнаружили, что в квартире никого нет, а когда вскрыли дверь, оказалось, что на плите подгорела еда. Вероятно, жители забыли выключить печку и ушли.