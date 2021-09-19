В Бердске менее активно голосуют за депутатов Госдумы: Явка ниже, чем в целом по округу №137

Явка на выборы депутатов Госдумы в Новосибирской области за два дня голосования, 17 и 18 сентября, составила 19,28%. По информации облизбиркома проголосовали 415 770 избирателей, в том числе на дому 52 941.
Активнее всего люди идут на участки на округе № 137. В этот округ входят Бердск, Искитимский район, несколько населенных пунктов Новосибирского района, а также Советский и Первомайский районы Новосибирска. На округе по итогам двух дней проголосовали 111 523 избирателя или 21,49% списочной численности.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на бердских избирательных участках за 17 и 18 сентября сделали выбор чуть больше 18% избирателей. Это 15 252 человека.
По думским выборам на втором месте округ №135. Свои голоса там отдали 19,82% избирателей или 106 705 человек.
На 136-м округе к избирательным урнам пришли 106 270 избирателей. От списочной численности это 19,15%.
Самая низкая явка отмечается на округе №138. Там проголосовали 91 272 избирателя или 16,75%.
Напомним, что одновременно Бердск и Искитим выбирают депутатов местных органов представительной власти.