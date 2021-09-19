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В Бердске менее активно голосуют за депутатов Госдумы: Явка ниже, чем в целом по округу №137

3:15:079/19/2021
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Одновременно Бердск и Искитим выбирают депутатов местных органов представительной власти. 

За два дня на выборах в Госдуму в Новосибирской области проголосовали более 415 тысяч человек
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Явка на выборы депутатов Госдумы в Новосибирской области за два дня голосования, 17 и 18 сентября,  составила 19,28%. По информации облизбиркома проголосовали 415 770 избирателей, в том числе на дому 52 941.

Активнее всего люди идут на участки на округе № 137. В этот округ входят Бердск, Искитимский район, несколько населенных пунктов Новосибирского района, а также Советский и Первомайский районы Новосибирска. На округе по итогам двух дней проголосовали 111 523 избирателя или 21,49% списочной численности.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на бердских избирательных участках за 17 и 18 сентября сделали выбор чуть больше 18% избирателей. Это 15 252 человека.

По думским выборам на втором месте округ №135. Свои голоса там отдали 19,82% избирателей или 106 705 человек.

На 136-м округе к избирательным урнам пришли 106 270 избирателей. От списочной численности это 19,15%.

Самая низкая явка отмечается на округе №138. Там проголосовали 91 272 избирателя или 16,75%.

Напомним, что одновременно Бердск и Искитим выбирают депутатов местных органов представительной власти.

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