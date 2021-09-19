Россию предупредили о бактериологическом оружии в приграничных базах США с наработками японского "отряда смерти"

Биологические лаборатории США, расположенные на границе России и Китая, могут использовать наработки 731-го отряда Квантунской армии. Такое предположение высказал научный сотрудник Уханьского университета, китайский историк У Эньюань.
Он был участником международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы". Он прошел в Хабаровске 6–7 сентября 2021 года.
"Я в своем выступлении на форуме... отметил: в те годы американцы забрали себе все материалы, касающиеся разработки бактериологического оружия отрядом №731", – цитирует Эньюаня РИА Новости.
Он считает, что эти материалы были доставлены на американскую базу Форт-Детрик. По его словам, там и сейчас располагается основная биологическая лаборатория Пентагона.
Ученый отметил, что в лабораторию "в качестве высокопоставленного советника", отвечающего за разработку бактериологического оружия, приглашали руководителя 731-го отряда Сиро Исии. Поэтому "можно с уверенностью утверждать", что эти материалы использовались американцами.
ФСБ России недавно впервые рассекретила документы о планах Японии в 1944 году применить бактериологическую бомбу. Ее разработчиком был как раз Исии. Бомба с керамическим корпусом была начинена чумными блохами. Она должна была взорваться на высоте 50–100 метров, это обеспечивало бы максимально широкое заражение местности и всего, что на ней растет или проживает.