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Неизвестной болезнью массово заражаются дети во всем мире

4:32:489/19/2021Фото: Pixabay
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Эпидемия нового вируса стала полной неожиданностью для медиков, распространению заражения способствует длительное пребывание детей на карантине.

В мире стали чаще заражаться дети

Медики из США, Швейцарии, Великобритании и Японии стали фиксировать новое заражение детей респираторно-синцитиальным вирусом, который поражает легкие.

Подвержены новому заболеванию дети, которые просидели дома на карантине из-за коронавируса ни не смогли выработать иммунитет против нового вируса, сообщают в BBC.

Заведующая детским отделением в инфекционной больнице Нью-Йорка рассказала, что первые случаи заражения были зафиксированы еще в апреле, многие заразившиеся в то время лечились в отделении интенсивной терапии.

Медики из Швейцарии подтвердили, что появление нового вируса для них стало полной неожиданностью.

Ранее в Минздраве РФ сообщали, что COVID-19 что стал гораздо чаще заражать детей. По словам представителей ведомства, несовершеннолетние стали заражаться чаще и тяжелее переносить коронавирус после того, как в РФ пришла индийская мутация — штамм «дельта». Он более агрессивен и активнее переносится от человека к человеку.

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