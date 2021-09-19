Неизвестной болезнью массово заражаются дети во всем мире

Медики из США, Швейцарии, Великобритании и Японии стали фиксировать новое заражение детей респираторно-синцитиальным вирусом, который поражает легкие.
Подвержены новому заболеванию дети, которые просидели дома на карантине из-за коронавируса ни не смогли выработать иммунитет против нового вируса, сообщают в BBC.
Заведующая детским отделением в инфекционной больнице Нью-Йорка рассказала, что первые случаи заражения были зафиксированы еще в апреле, многие заразившиеся в то время лечились в отделении интенсивной терапии.
Медики из Швейцарии подтвердили, что появление нового вируса для них стало полной неожиданностью.
Ранее в Минздраве РФ сообщали, что COVID-19 что стал гораздо чаще заражать детей. По словам представителей ведомства, несовершеннолетние стали заражаться чаще и тяжелее переносить коронавирус после того, как в РФ пришла индийская мутация — штамм «дельта». Он более агрессивен и активнее переносится от человека к человеку.