Тайну раскрыла Наташа Королева: В Америке у нее растет дочь не от Тарзана

Наташа Королева раскрыла свою тайну для Леры Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» на НТВ. У певицы есть внебрачная дочь, которая проживает в США и родилась у друга-гея Натальи.
В настоящее время девочке уже два года, она живет в Сан-Франциско. По словам Королевой, она отдала свой генетический материал, чтобы помочь другу стать отцом при помощи суррогатной матери.
По словам артистки, она не хотела тиражировать данную информацию, так как не все с радостью ее воспримут.
- Эта ситуация счастливая, но наш мир настолько сейчас жесток, и самая позитивная и счастливая ситуация, она может сказаться очень негативно, - сказала она.
Для того, чтобы удостоверить телезрителей, Королева продемонстрировала фото, на котором она держит девочку на руках. По словам Натальи, отец ребенка очень счастлив, что смог осуществить свою мечту.
- Он мне позвонил 14 февраля и осчастливил. Позвонил и говорит: «Я боюсь дышать, но, кажется, получилось», - поведала Королева.
Суррогатная мать, которая вынашивала девочку, переносила беременность тяжело, она ехала рожать в Америку на круизном лайнере из России. Роды тоже проходили с трудностями, но все закончилось благополучно.
Муж Наташи Королевой Сергей Глушко был поражен сообщением супруги, но отнесся с радостью к новой информации.
В семье Наташи Королевой и Сергея Глушко 19 лет назад родился единственный ребенок — сын Архип.