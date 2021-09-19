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Тайну раскрыла Наташа Королева: В Америке у нее растет дочь не от Тарзана

5:04:419/19/2021Фото: @koroleva__star
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Родственники певицы в шоке от данного сообщения. Девочке уже два года, ее воспитывает отец-гей.

Наташа Королева имеет внебрачную дочь в США

Наташа Королева раскрыла свою тайну для Леры Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» на НТВ. У певицы есть внебрачная дочь, которая проживает в США и родилась у друга-гея Натальи.

В настоящее время девочке уже два года, она живет в Сан-Франциско. По словам Королевой, она отдала свой генетический материал, чтобы помочь другу стать отцом при помощи суррогатной матери.

По словам артистки, она не хотела тиражировать данную информацию, так как не все с радостью ее воспримут.

- Эта ситуация счастливая, но наш мир настолько сейчас жесток, и самая позитивная и счастливая ситуация, она может сказаться очень негативно, - сказала она.

Для того, чтобы удостоверить телезрителей, Королева продемонстрировала фото, на котором она держит девочку на руках. По словам Натальи, отец ребенка очень счастлив, что смог осуществить свою мечту.
- Он мне позвонил 14 февраля и осчастливил. Позвонил и говорит: «Я боюсь дышать, но, кажется, получилось», - поведала Королева.

Суррогатная мать, которая вынашивала девочку, переносила беременность тяжело, она ехала рожать в Америку на круизном лайнере из России. Роды тоже проходили с трудностями, но все закончилось благополучно.

Муж Наташи Королевой Сергей Глушко был поражен сообщением супруги, но отнесся с радостью к новой информации.

В семье Наташи Королевой и Сергея Глушко 19 лет назад родился единственный ребенок — сын Архип.

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