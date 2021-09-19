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За 500 рублей покупают голоса избирателей в Бердске: Полиция ищет скупщиков

4:21:389/19/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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Жалобы от избирателей на подкуп во время выборов в Госдуму и горсовет поступили как в отдел МВД, так и в избирком.

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Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Полиция Бердска по обращению территориальной избирательной комиссии ищет скупщиков голосов для выборов. Заявление ТИК зарегистрировано 18 сентября после жалобы кандидатов в депутаты бердского горсовета, которые баллотируются в Микрорайоне.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», люди разъезжают на по городу Nissan Almera с иркутскими номерами и ВАЗ-2109 «предлагают деньги в обмен на голоса». Об этом кандидаты сообщили в полицию.

Аналогичная жалоба на подкуп избирателей поступила в ТИК от жительницы дома №11/2 на ул. 2-й Заводской. Она рассказала, что молодые люди предлагают сесть в машину и проголосовать за «нужного» кандидата. Голос стоит 500 рублей.

Полицейские разыскивают скупщиков голосов. Номера автомобилей им известны.

Напомним, что ранее в Бердске сообщали о других нарушениях — незаконной расклейке агитационных плакатов и возможном вбросе бюллетеней.

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