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Музыкант Кай Метов попал в больницу после ДТП: Концерт в Белоруссии отменили

5:43:079/19/2021Фото: @kay_metov
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Певец направлялся на автомобиле на концерт и пострадал в аварии под Минском. Он находился на пассажирском сидении.

Кай Метов не выступит в Гродно - он лежит в больнице

Российский певец Кай Метов попал в аварию в Белоруссии. Он направлялся на концерт посвященный Дню города Гродно и стал участником ДТП, после которого его госпитализировали в ближайшую больницу. О происшествии стало известно из сообщения телеканала «Гродно плюс».

- Кай Метов не выступит на концерте. Автомобиль с певцом попал в аварию возле Минска. Артист жив, находится в больнице", — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.

Артист рассказал, что его уже осмотрели и с ним все хорошо.

- Мы ехали в Гродно, я был на заднем сиденье. Водитель не справился с управлением, и машину на приличной скорости занесло. К счастью, все живы и здоровы, нам сразу же была оказана первая медицинская помощь, — рассказал он.

Кай Метов — популярный артист из 90-х, когда он был на пике славы, благодаря исполненной в 1993-м его композицией Position № 2. Она стала хитом сразу после записи. Кай Метов - лауреат телевизионных фестивалей "Песня года", "Пятьдесят на пятьдесят", заслуженный артист России.

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