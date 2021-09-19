Новый штамм «мю» коронавируса уже атаковал Россию и вытесняет другие мутации, заявил ученый

Новый штамм коронавируса «мю», возможно, уже находится в России, особенно в тех местах, где не прижилась мутация «дельта», и там он вытесняет все остальные штаммы.
Об этом рассказал основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
- Могу отметить, что на прошлой неделе прошли сообщения в СМИ, что в ряде азиатских стран со строгим карантинным режимом и в Европе впервые выявлены носители "мю". Это значит, что экспансия идет по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус "мю". Но из-за того, что данные по сиквенсам закрыты, мы не можем оценить, какая доля их в популяции, как будет развиваться заболеваемость именно коронавирусом "мю", - рассказал Исаев для ТАСС.
Появление «мю» произошло не так давно, поэтому его еще не внесли в список штаммов, которые должны наблюдаться специалистами ВОЗ.
- В тех странах и местностях, где "дельта" не получил широкого распространения, "мю" вытесняет остальные штаммы. В рамках планеты мы сейчас видим конкуренцию между штаммами "дельта" и "мю", - подчеркнул специалист.