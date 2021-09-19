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Новый штамм «мю» коронавируса уже атаковал Россию и вытесняет другие мутации, заявил ученый

6:10:119/19/2021Фото: Wikimedia Commons
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Данная мутация пока не входит в перечень штаммов, перечисленных ВОЗ, которые вызывают обеспокоенность.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Новый штамм коронавируса «мю», возможно, уже находится в России, особенно в тех местах, где не прижилась мутация «дельта», и там он вытесняет все остальные штаммы.

Об этом рассказал основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

- Могу отметить, что на прошлой неделе прошли сообщения в СМИ, что в ряде азиатских стран со строгим карантинным режимом и в Европе впервые выявлены носители "мю". Это значит, что экспансия идет по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус "мю". Но из-за того, что данные по сиквенсам закрыты, мы не можем оценить, какая доля их в популяции, как будет развиваться заболеваемость именно коронавирусом "мю", - рассказал Исаев для ТАСС.

Появление «мю» произошло не так давно, поэтому его еще не внесли в список штаммов, которые должны наблюдаться специалистами ВОЗ.

- В тех странах и местностях, где "дельта" не получил широкого распространения, "мю" вытесняет остальные штаммы. В рамках планеты мы сейчас видим конкуренцию между штаммами "дельта" и "мю", - подчеркнул специалист.

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