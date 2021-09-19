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Подаренную элитную квартиру отобрал у сына житель Новосибирска: Передумал менять место жительства

6:48:039/19/2021Фото: Pixabay
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Изъятие недвижимости у собственного ребенка проходило через суд, который принял положительное решение в пользу отца.

Квартира в центре Новосибирска стала предметом разбирательства в суде

В Новосибирске в суде оспаривались права на собственность 4-комнатной квартиры в центре города площадью 118 квадратных метров. Хозяин недвижимости собрался переехать в другой регион и решил оформить квартиру на сына по дарственной еще два года назад.

Однако спустя время обстоятельства у бывшего владельца изменились и он продолжал жить в квартире, которая на него не была оформлена. После неоднократных просьб к сыну переоформить документы мужчина понял, что добром все это не закончится и принял решение возвращать объект недвижимость через суд.

Взрослый отпрыск не остался без жилья — у него есть квартира в городе и жилье в поселке Абрашино Ордынского района. В суде сын принял требования родителя и признал его право на собственность в квартире.

– В соответствии со ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований, - пояснили в Заельцовском районном суде.

Решение суда пока не вступило в силу, но обжаловать его сын не собирается, пишет "Прецедент".

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